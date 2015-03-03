Minik Tuğsem'e iyi haber

İHLAS Haber Ajansı’nın dün servis ettiği ”Minik Tuğsem’in Ailesi Yardım Bekliyor” başlıklı haberinin ardından yurt içinden ve yurt dışından minik Tuğsem için adeta yardım yağıyor. Haberin yerel ve ulusal basında geniş yer bulmasının ardından Tuğsem’in durumu kamuoyunda büyük yankı oluşturdu. Telefonlarla İHA’ya ve aileye ulaşarak Tuğsem’e yardım yapmak isteyen duyarlı vatandaşlar, adeta seferber oldu.Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak da Minik Tuğsem’e sahip çıktı. Gerekli maddi desteğin sağlanacağını ifade eden Vali Ahmet Altıparmak, 5 yaşındaki Tuğsem’in tedavi sürecinin araştırma hastanesinde bir onkolog tarafından yakından takip edileceğini söyledi.Öte yandan, minik Tuğsem’in ailesi yurt içinden ve yurt dışından birçok yardım telefonu aldı.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 11:38