Minik Özge'ye kötü haber

ANTALYA'DA 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının 150 liraya mal ettiği düzenekle yürümeyi öğrenen 5 yaşındaki Özge Yıldırım için tekrar başlatılan hukuki süreçte savcılık, takipsizlik kararı verdi. Karara tepki gösteren baba Ali İhsan Yıldırım, “Özge doğduğunda sağlıklıydı, hastanede bu hale geldi. Hastane bu hale getirdi ama suçlular geziyor. Aynı gazeteci arkadaşımızın kesildiği gibi Özge'yi de kestiler. Adalet istiyorum” dedi.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Ali İhsan ve 36 yaşındaki İlknur Yıldırım'ın 'Özge' adını verdikleri bebekleri, 5 yıl önce 6.5 aylık prematüre olarak dünyaya geldi. Teterli kuvöz olmadığı için bir özel hastanedeki tedavisinden sonra yeniden doğduğu hastaneye sevk edilen Özge, iddiaya göre yapılan bir iğne sonucu sol bacağında morarma oluştu ve henüz 13 günlükken sol bacağı dizinin altından kesildi. Olay sonrası baba hukuki mücadele başlatsa da bir sonuç alamadı ve dosya kapatıldı. Özge'nin bu durumu sonrası baba Ali İhsan Yıldırım, kızının 3 yaşına geldiğinde yürüme isteğiyle sokakta oynayan çocuklara bakıp üzülmesine kıyamadı. Alüminyum doğrama ustası olan Yıldırım, kızına evde 150 liraya mal edip evinin tavanına monte ettiği düzenekle yürütmeyi öğretti. Baba Yıldırım'ın bu çabasının basına yansımasının ardından tüm Türkiye Özge için seferber oldu. Yapılan haberler sonrası Özge'nin durumundan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba Ali İhsan Yıldırım'ı arayıp kızı hakkında bilgiler alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bu olayların ardından minik Özge için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında tekrar soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilere herhangi bir kusur atfedilmediğinden dolayı kusur yokluğu nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığından takipsizlik kararı verildi, itiraz yolu da açık bırakıldı.

“Özge'yi kestiler”

Takipsizlik kararına tepki gösteren baba Ali İhsan Yıldırım, kızıyla birlikte Kaleiçi Attalos heykeli önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Kızını hastaneye iki ayağıyla verdiğini ancak tek ayaklı olarak geri aldığını söyleyen Yıldırım, söz konusu hastaneyi ihmalle suçladı. Verilen takipsizlik kararına çok üzüldüklerini ifade eden Yıldırım, “Doktorlar hastayı görmeden ilaç bile yazmıyor, Adli Tıp Kurumundaki 9 doktor bu çocuğu görmeden rapor yazdı. Anayasa Mahkemesine taşımayı düşünüyorum. Özge doğduğunda sağlıklıydı, hastanede bu hale geldi. Hastane bu hale getirdi ama suçlular geziyor. Aynı gazeteci arkadaşımızın kesildiği gibi Özge'yi de kestiler” dedi.