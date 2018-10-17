Minik Oktay'dan acı haber! Azrail’e 2 gün direnebildi

- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza 14 Ekim Pazar günü saat 18.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Oktay Yıldırım yaya geçidinden yolun karşısına geçerken Emre T. yönetimindeki 07 CLV 41 plakalı otomobil, Yıldırım’a çarptı. Kazanın ardından olay, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Kazada ağır yaralanan Yıldırım, olay yerine sevk edilen ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kazadan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Öte yandan jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü Emre T. ise, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 16:21