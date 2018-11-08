Minik öğrencilerden ekmek israfını önleme projesi

MURATPAŞA'DA Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Ahmet Yesevi İlkokulu’nun ‘Gülen Yüzler’ anasınıfı öğrencileri, Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan ve 2014 yılında AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı Erasmus+'a entegre edilen eTwinning programı kapsamında ekmek israfının önüne geçmek için bir proje hazırladı.

Minik öğrencilerin ‘Sepetimde Ekmek Var’ adını verdiği proje kapsamında Ömer Sami, Nisa Doğan, Aybüke Ceren Yılmaz ve Ayaz Büyük öğretmenleri Nimet Kaya’yla Başkan Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, ekmek israfının önüne geçmek için neler yapılması gerektiğini Başkan Uysal’a anlattı. Ekmeğin temel gıdalar arasında yer aldığını belirten öğrenciler ancak yapılan araştırmaların Türkiye’de en fazla israf edilen gıda türünün ekmek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Buna karşı yapılması gerekenin ihtiyaç kadar ekmek satın almak ve doğru koşullarda saklamak olduğunu anlatan minik öğrenciler, ekmeğin kesinlikle açıkta bırakılmaması, dilimleyerek tüketilmesi gerektiğini söyledi. Öğrencileri ve öğretmenlerini bu duyarlılıkları dolayısıyla kutlayan Başkan Uysal, ekmek israfının önüne geçmek için küçük yaşlarda bu bilinci kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Ümit Uysal, küçük yaşlarda edinilecek doğru davranış kalıplarının gelecek yıllarda toplumu değiştireceğini belirtti.