Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı belli oldu
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 5 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya...
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!...

Minik öğrenciler polis amcalarını ziyaret etti

Alanya'da anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle emniyet birimlerini ziyaret etti.

Minik öğrenciler polis amcalarını ziyaret etti

Alanya'da anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle emniyet birimlerini ziyaret etti.

05 Nisan 2018 Perşembe 17:18
Minik öğrenciler polis amcalarını ziyaret etti
banner404

Mehmet AL
TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü, yurt genelinde çeşitli etkinliklere kutlanmaya devam ediyor. Alanya ilçesindeki anaokulunun minik öğrencileri de, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro , Toplum Destekli ve Saray Polis Amirliği'ni ziyaret etti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Komiser İsa Arı tarafından karşılanan miniklere. çeşitli ikramlarda bulunuldu. minik öğrencilere ayrıca emniyetin çalışma birimlerini de ziyaret ederek bilgi aldı. Anaokulu öğrencileri, ziyaret sonunda ise emniyet mensuplarıyla toplu fatoğraf çektirdiler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlanyaTürk Polis Teşkilatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İncekum 29 yıllığına resmen kiralandı
İncekum 29 yıllığına resmen kiralandı
Üniversitedeki vahşetten kıl payı kurtulan hoca isyan etti!
Üniversitedeki vahşetten kıl payı kurtulan hoca isyan etti!
Alanya'da vatandaşı hayrete düşüren görüntü!
Alanya'da vatandaşı hayrete düşüren görüntü!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim