Minik öğrenciler polis amcalarını ziyaret etti

Mehmet AL

TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü, yurt genelinde çeşitli etkinliklere kutlanmaya devam ediyor. Alanya ilçesindeki anaokulunun minik öğrencileri de, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro , Toplum Destekli ve Saray Polis Amirliği'ni ziyaret etti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Komiser İsa Arı tarafından karşılanan miniklere. çeşitli ikramlarda bulunuldu. minik öğrencilere ayrıca emniyetin çalışma birimlerini de ziyaret ederek bilgi aldı. Anaokulu öğrencileri, ziyaret sonunda ise emniyet mensuplarıyla toplu fatoğraf çektirdiler.