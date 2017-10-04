Minik öğrenciler mama bağışladı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi'nin inşa ettirdiği Türkiye’nin en kapsamlı ve modern hayvan barınağı olan Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Özel hazırladıkları dövizler ve mamalar ile Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen öğrencileri Başkan Yücel kapıda karşıladı. Başkan Yücel, öğretmen ve öğrencilere barınak ile ilgili bilgi verip üniteleri gezdirdi. Alanya Belediyesi veterinerleri de öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sadece 4 Ekim'de değil hayvanlara her zaman değer verdiklerini söyleyen Başkan Yücel, "Alanya’ya Türkiye’nin en modern ve en büyük barınağını kazandırdık. Hayvan sevgisi bilincini küçük yaşlarda çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Bu konudaki etkinliklerimiz devam edecek. Alanya Belediyesi’nin hayvanlarla ilgili duyarlılığının en büyük kanıtı da bu barınaktır" dedi. Ziyarette özellikle yavru köpekler öğrencilerin ilgi odağı oldu. Köpeklerle yakından ilgilenen öğrenciler, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle barınaktaki hayvanları beslediler.