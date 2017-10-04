Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104400
ALTIN
146.437
DOLAR
3.5729
STERLİN
4.7369
EURO
4.2005
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Instagram’dan yeni özellik! Hikayelere renk katacak
Instagram’dan yeni özellik! Hikayelere renk...
Nokia 8 Türkiye'ye rekor fiyatla geliyor
Nokia 8 Türkiye'ye rekor fiyatla...
banner468

Minik öğrenciler mama bağışladı

Alanya Belediyesi Demirtaş Hayvan Barınağı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde küçük hayvan dostlarını ağırladı. Çeşitli okullardan gelen öğrenciler, barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulundu

Minik öğrenciler mama bağışladı

Alanya Belediyesi Demirtaş Hayvan Barınağı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde küçük hayvan dostlarını ağırladı. Çeşitli okullardan gelen öğrenciler, barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulundu

04 Ekim 2017 Çarşamba 16:45
Minik öğrenciler mama bağışladı
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi'nin inşa ettirdiği Türkiye’nin en kapsamlı ve modern hayvan barınağı olan Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Özel hazırladıkları dövizler ve mamalar ile Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen öğrencileri Başkan Yücel kapıda karşıladı. Başkan Yücel, öğretmen ve öğrencilere barınak ile ilgili bilgi verip üniteleri gezdirdi. Alanya Belediyesi veterinerleri de öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sadece 4 Ekim'de değil hayvanlara her zaman değer verdiklerini söyleyen Başkan Yücel, "Alanya’ya Türkiye’nin en modern ve en büyük barınağını kazandırdık. Hayvan sevgisi bilincini küçük yaşlarda çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Bu konudaki etkinliklerimiz devam edecek. Alanya Belediyesi’nin hayvanlarla ilgili duyarlılığının en büyük kanıtı da bu barınaktır" dedi. Ziyarette özellikle yavru köpekler öğrencilerin ilgi odağı oldu. Köpeklerle yakından ilgilenen öğrenciler, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle barınaktaki hayvanları beslediler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiDemirtaş Hayvan Barınağı4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yücel: 'Trafik rahat bir akışa kavuşacak'
Yücel: 'Trafik rahat bir akışa kavuşacak'
Antalya'da yürek burkan görüntüler
Antalya'da yürek burkan görüntüler
Büyükşehir'den Batı çıkarması 
Büyükşehir'den Batı çıkarması 

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim