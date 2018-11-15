Minik öğrenciler çiçek dikti

Meltem Çocuk Yuvası öğrencileri Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinin Alaaddinoğlu Parkı’ndaki mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına katıldı

Minik öğrenciler çiçek dikti
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MELTEM Çocuk Yuvası Kelebek sınıfı öğrencileri Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin düzenli mevsimlik çiçek ekimi ve peyzaj çalışmalarına katılmaları sağlandı. Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi Alaaddinoğlu Parkı’ndaki mevsimlik çiçek ekim işlemini Alanya Belediyesi Personelleri yardımıyla Kelebek sınıfı öğrencileri, minik elleriyle toprakla buluşturdu.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada; ’4-6 yaş arası çocuklarımıza doğanın ne kadar önemli olduğunu öğretmek ve bitkilerle ilgili aldıkları bilgilerle çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesi için Alanya Belediyesi olarak elimizden gelen özeni göstereceğiz.’’ dedi.

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