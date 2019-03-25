'Minik Maker'lar işbaşında

BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimlere çeşitli devlet okullarından 100 öğrenci katıldı. TEB’in "Minik Maker'ler İş Başında" projesi kapsamında yapılan etkinlikte çocukların aldıkları eğitimlerle 21. yüzyılın 5 temel becerisi olarak sayılan yenilikçilik ve yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin tetiklenmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

“Bugünün Maker Çocukları, Yarının Büyük Girişimcileri!” sloganıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden TEB Kurumsal Firmalar Satış Grup Direktörü Ali Gökhan Cengiz, “Alanya’da yaklaşık 100 çocuğumuza maker eğitimleri verdik. Bu eğitimlerle çocuklarımız eğlenerek, kodlama yaparak, dijital oyun tasarlayarak ve geliştirerek, oyun oynama süreci hakkında bilinçlenerek ve birlikte takım olarak ürün geliştirmeyi öğreniyor. Bugün maker atölyelerinde tanıştıkları yeniliklerin gelecekte başarılı girişim hikayelerinin ilk adımı olacağına inanıyor; çocuklarımızı inovasyon yolculuklarında her zaman destekliyoruz” dedi.

‘ÇOCUKLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNULUYOR’

Cengiz, “Banka olarak, geleceğin öncelikle hayallerle inşa edileceğine inanıyoruz” diyerek, proje hakkında şunları söyledi: “Hayal gücü yüksek, yeniliklere heyecan duyan çocuklarımızın hayallerini hayata geçirebilmeleri için iki yıl önce Genel Müdürlük binamızın da bulunduğu İstanbul’da kardeş okulumuz Haşim İşcan İlkokulu’nda ‘Maker Atölyesi’ kurduk. Geçen yıl bu girişimimizi Anadolu’ya yayarak Anadolu’daki çocuklarımızın büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olmasını amaçladık ve 9 farklı şehirde devlet okullarında okuyan 551 çocuğumuza maker eğitimi verdik. Bu yıl ise ‘Minik Maker’ler İş Başında’ projesini daha büyüterek 10 farklı ile yayma kararı aldık. Ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşacağımız bu projemizle bu yıl 1000 öğrencimizi maker hareketiyle tanıştırmayı hedefliyoruz” dedi.