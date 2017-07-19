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Minik kızın hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda etti

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren ufak kız çocuğunu kurtarmak için denize giren genç, akıntıya kapılarak boğuldu

Minik kızın hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda etti

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren ufak kız çocuğunu kurtarmak için denize giren genç, akıntıya kapılarak boğuldu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:54
Minik kızın hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda etti
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ORDU'NUN Ünye ilçesinde, 9 yaşındaki kız çocuğunu boğulmaktan kurtarmak için vatandaşlarla beraber denize atlayan genç, akıntıya kapılarak boğuldu.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARLA BERABER DENİZE ATLADI

Olay, saat 14.45'te Uzunkum mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Neslihan  Keles (9) adlı kız çocuğunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Onur Korkmaz (23), çevredeki vatandaşlarla birlikte onu kurtarmak için denize atladı.

GENÇ ÇOCUK AKINTIYA KAPILDI

Minik kız kurtarılırken, akıntıya kapılan Onur Korkmaz kıyıdan uzaklaştı. Aşırı su yutan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar ve  Ordu Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri yetişti.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, 112  Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç, hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
OrduBoğulmaNESLİHAN KELEŞ
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