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Minibüsün çarptığı evin penceresinden çıktılar!

Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin yönetimindeki minibüs, otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, minibüs ise evin önündeki giriş kapısının önündeki merdivene çarptı. Minibüsün çarptığı evde bulunanlar ifade vermek için pencereden çıktı

Minibüsün çarptığı evin penceresinden çıktılar!

Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin yönetimindeki minibüs, otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, minibüs ise evin önündeki giriş kapısının önündeki merdivene çarptı. Minibüsün çarptığı evde bulunanlar ifade vermek için pencereden çıktı

31 Aralık 2017 Pazar 14:35
Minibüsün çarptığı evin penceresinden çıktılar!
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DÜZCE'DE kaza yapan minibüs eve girdi. Kaza saat 09.00 sıralarında, Düzce Nusrettin Mahallesi Nusrettin Camii kavşağında meydana geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci yönetimindeki 81 FC 602 plakalı minibüs ile Tunahan Yıldırımoğlu yönetimindeki 81 FN 936 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil elektrik direğine, minibüs ise yol kenarındaki Muharrem Gümüşsoy'a ait evin giriş kapısındaki merdivene çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Tunahan Yıldırımoğlu kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Minibüsün çarpması sonucu evin girişindeki merdivenler hasar görmesi üzerine ifade vermek için karakola davet edilen ev sahipleri pencerelerden çıkmak zorunda kaldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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