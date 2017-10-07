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Minibüs ormana uçtu: 13 yaralı

Otel inşaatında çalışan işçileri taşıyan minibüs, frenleri tutmayınca ormana uçtu. Şarampole yuvarlanan minibüsteki işçiler şans eseri dev çam ağacına çarpan arabadan yaralı kurtuldu, işçilerin imdadına jandarma ekibi yetişti, ambulanslar olay yerine gelinceye kadar battaniyeye sardılar

Minibüs ormana uçtu: 13 yaralı

Otel inşaatında çalışan işçileri taşıyan minibüs, frenleri tutmayınca ormana uçtu. Şarampole yuvarlanan minibüsteki işçiler şans eseri dev çam ağacına çarpan arabadan yaralı kurtuldu, işçilerin imdadına jandarma ekibi yetişti, ambulanslar olay yerine gelinceye kadar battaniyeye sardılar

07 Ekim 2017 Cumartesi 23:44
Minibüs ormana uçtu: 13 yaralı
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ULUDAĞ'DA bir otel inşaatında çalışan işçileri taşıyan minibüs frenlerinin boşalması sonucu şarampole uçtu. 2’si ağır 13 işçinin yaralandığı kazada can pazarı yaşanırken, işçileri mutlak ölümden iki çam ağacı kurtardı. Yerde bir süre yatan yaralı işçiler için olay yerine 6 ambulans sevk edilirken, onların yardımına jandarma ekipleri yetişti.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Alınan bilgiye göre, kaza Bursa Uludağ yolunun 25.kilometresinde Kirazlıyayla Mevkisi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Otel inşaatında çalışan işçiler, mesai sonrası Bursa’ya dönüşe geçtiler. Orhan Türk idaresindeki 16 CYV 05 plakalı minibüs virajı dönerken frenlerinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Ormana uçan minibüs iki çam ağacına çarparak durabildi. Kazada Ali Başkurt ve oğlu İsmail Başkurt, Orhan Türk, Kadir Aşcı, Hasan Başkurt, Behlül Başkurt, Nuh Başkurt, Ümit Gençgül, Şevki Keskin, Erdal Parlak, Ergün Parlak, Erol Hızıroğlu, Erol Parlak yaralandılar. Ali ve İsmail Başkurt’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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FOTO: İHA

Yaralıların imdadına ise jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri yetişti. Olay yerine sevk edilen 6 ambulansla yaralılar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çekirge ve Bursa Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Yaralı işçiler, ambulanslar gelene kadar olay yerinde battaniyeye sarılarak beklediler. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma trafik timleri de karayolunda ölçüm yaptı.   İHA

FOTO: İHA

FOTO: İHA

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