Mimarlar Robert's'da buluştu

Mimarlar Odası'nın Alanya temsilciliği, Alanya'da görev yapan mimarlar ve eşlerinin katıldığı pazar gezisi düzenledi. Gezi, Roberts Cafe'de ki kahvaltının ardından Alanya Kalesi'nde yapılan teknik gezi ile son buldu

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Mimarlar Robert's'da buluştu

Mimarlar Robert's'da buluştu

MİMARLAR Odası Alanya Temsilciliği Yönetimi, Alanya'da ki üyeleri Damlataş Mahallesi'nde bulunan Robert's Cafe'de düzenledikleri kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi. Mimarlar Odası Denetleme Kurulu Asil Üyesi Serkan Salvur'un Roberts Cafe'de organize ettiği kahvaltıya çok sayıda mimar ve ailesi katıldı. Keyifli geçen kahvaltı sonrası teleferik ile Alanya Kalesi'nde teknik gezi gerçekleştiren mimarlar, Ehmedek, Sarnıçlar, Süleymaniye Camii, Kahyalar ve Kemal Atlı evlerini gezerken, Mimar Emine Cimrin Koçak, yapılar hakkında bilgi verdi. Pazar buluşması ile ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği Başkanı İbat Bostancı, "Odamız bünyesinde bulunan mimar arkadaşlarımız ve aileleri ile keyifli bir buluşma gerçekleştirdik. Etkinliğimizde emeği geçen tüm yöneticilerimiz başta olmak üzere katılımları ile bizleri onurlandıran üyelere teşekkür ederiz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 16:08
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