Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
İnci gibi dişler için 9 yöntem
İnci gibi dişler için 9...
Yatak odasına bu çiçeği koyan erkekler yaşadı!
Yatak odasına bu çiçeği koyan...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 11 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Mimarlar Odası'ndan 'Alanya Kalesi' uyarısı 

Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği Başkanı İbat Bostancı "Alanya Kalesi ve çevresi yalnızca doğal sit alanı değil, aynı zamanda arkeolojik tarihi ve kentsel sit alanıdır. Bu durum göz ardı edilmemelidir" dedi  

Mimarlar Odası'ndan 'Alanya Kalesi' uyarısı 

Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği Başkanı İbat Bostancı "Alanya Kalesi ve çevresi yalnızca doğal sit alanı değil, aynı zamanda arkeolojik tarihi ve kentsel sit alanıdır. Bu durum göz ardı edilmemelidir" dedi  

11 Ocak 2018 Perşembe 18:30
Mimarlar Odası'ndan 'Alanya Kalesi' uyarısı 
banner404

MİMARLAR Odası Alanya Temsilciliği, Alanya'nın simgesi olan tarih hazinemiz Alanya Kalesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı karara ilişkin bir açıklama yaptı. UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Alanya Kalesi'nin statüsü yenilenmiş, karara göre tarihi Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadada villa, turizm tesisi, hatta taş ocağı ve maden faaliyeti bile yapılabileceği bildirilmişti. Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği Başkanı İbat Bostancı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: 
'İKİ BAKANLIK YETKİLİ' 
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre, Alanya Kalesi, Hisariçi ve Tophane mahallelerinin doğal sit statüsünün sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak, eski harabe Rum evlerinin olduğu bölgenin ise nitelikli koruma alanı olarak ilan edildiği, korunacak hassas alanlar için tescil sürecinin halen devam ettiği anlaşılmaktadır. Alanya Kalesi ve çevresinin yalnızca doğal sit alanı olmayıp, arkeolojik tarihi ve kentsel sit alanı özelliği bulunmaktadır. Bu bölgede de doğal sit özelliği açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yetki olduğu gibi, arkeolojik sit özelliğinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu da yetkilidir. Koruma Kurulu'nun 23.07.1999, 4308 Sayılı Kararı ile Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı hükümleri kurul tarafından onaylanmış ve günümüze kadar bu kararlar uygulanmıştır. Doğal sit alanının irdelenmesi ve tespit hususunda tescil süresi devam ederken, arkeolojik sit alanları göz ardı edilmeyip, Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı Hükümleri'nin dikkate alınması gerekmektedir."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mimarlar OdasıAlanyaİbat BostancıAlanya Kalesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi için ihaleye çıkıyor
ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi için ihaleye çıkıyor
Zorlayan tatbikat! Başbakan yardımcıları, 7 saniye 7,2 ile sallandı
Zorlayan tatbikat! Başbakan yardımcıları, 7 saniye 7,2 ile sallandı
 Alanya Küçükhasbahçe'de polisten huzur toplantısı
 Alanya Küçükhasbahçe'de polisten huzur toplantısı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim