Mimarlar Odası'ndan 'Alanya Kalesi' uyarısı 

MİMARLAR Odası Alanya Temsilciliği, Alanya'nın simgesi olan tarih hazinemiz Alanya Kalesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı karara ilişkin bir açıklama yaptı. UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Alanya Kalesi'nin statüsü yenilenmiş, karara göre tarihi Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadada villa, turizm tesisi, hatta taş ocağı ve maden faaliyeti bile yapılabileceği bildirilmişti. Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği Başkanı İbat Bostancı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

'İKİ BAKANLIK YETKİLİ'

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre, Alanya Kalesi, Hisariçi ve Tophane mahallelerinin doğal sit statüsünün sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak, eski harabe Rum evlerinin olduğu bölgenin ise nitelikli koruma alanı olarak ilan edildiği, korunacak hassas alanlar için tescil sürecinin halen devam ettiği anlaşılmaktadır. Alanya Kalesi ve çevresinin yalnızca doğal sit alanı olmayıp, arkeolojik tarihi ve kentsel sit alanı özelliği bulunmaktadır. Bu bölgede de doğal sit özelliği açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yetki olduğu gibi, arkeolojik sit özelliğinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu da yetkilidir. Koruma Kurulu'nun 23.07.1999, 4308 Sayılı Kararı ile Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı hükümleri kurul tarafından onaylanmış ve günümüze kadar bu kararlar uygulanmıştır. Doğal sit alanının irdelenmesi ve tespit hususunda tescil süresi devam ederken, arkeolojik sit alanları göz ardı edilmeyip, Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı Hükümleri'nin dikkate alınması gerekmektedir."