Mimarın hukuk zaferi

ÖNCEKİ dönem Ak Partili Gazipaşa Belediyesi tarafından ilçede bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait “Resmi Kurum Alanı” ticari alana çevrilmişti. Pazarcı Mahallesi'nde bulunan kamu arazisi, 5 Eylül 2017 tarihinde Gazipaşa Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle alınan 104 sayılı kararla 'Ticaret Alanı'na dönüştürülmüştü. İmara açılması istenen devlet arazisi satılacaktı. Bu karar Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne onaylanmak üzere gönderilmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 13 Ekim 2017 tarihinde 957 sayılı kararla orman arazisinin ticari alana dönüştürülmesini onaylamıştı. Duruma tepki gösteren Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özge Köksal ve Gazipaşa Mimarlar Odası Temsilcisi Özge Bilgiç, kararın iptali için aylarca mücadele etti. Yaptıkları mücadeleden olumlu sonuç alamayan çevreciler, olayı yargıya taşıdı. Antalya 3. İdare Mahkemesi'nde 1 yıl süren dava sonunda orman alanının imara açılamayacağı, gerekçeleriyle mahkeme tarafından karara bağlandı. Bu mahkeme kararına istinaden, eylül ayı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilgili planlar eski haline dönüştürüldü. Mimarlar Odası, 2018 yılında başlattığı hukuk mücadelesini, 2019 Eylül ayında kazanmış oldu. Böylece devlete ait kamu alanının, ticari faaliyet alanı olarak kullanılması engellendi.

‘TALAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYİZ’

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özge Köksal, devlete ait kamu alanlarının talan edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Kamu alanlarının, milli servetlerin, imara açılmasının çok yanlış olduğunu vurgulayan Köksal, devlete ait olan alanların satışına asla izin vermeyeceklerini kaydetti. 'Hukuk gereken kararı vermiştir' diyen Köksal, kamu arazileri elden çıktığı taktirde geri almanın mümkün olmadığını vurguladı. Resmi kamu alanlarının ticari faaliyet alanı olarak kullanılmasına tepki gösteren Köksal, "Gazipaşa'da yaşanan hukuksuz olayla ilgili olarak elimizden geleni yaptık. Gazipaşa Temsilcimiz Esin Bilgiç de çok çaba sarfetti. Çok şükür milletimizin, devletimizin, kamunun olan araziyi, satılmasından, ticari alan olarak kullanılmasından kurtardık. Kamu mallarının talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Göz yummayacağız. Kamu arazisi ticaret yapma alanı değildir" dedi.

‘KARAR İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN’

Gazipaşa Mimarlar Odası Temsilcisi Esin Bilgiç, mahkeme tarafından kesinleşen kararın ilçe halkına hayırlı olmasını diledi. Orman İşletme Müdürlüğü'nün bulunduğu alanın planda “Resmi Kurum Alanı” olarak işli olduğunun altını çizen Bilgiç, "2017 yılında Gazipaşa Belediye Meclisi'nce kabul edilen, yine aynı yıl Antalya Büyükşehir Meclisi'nce de onaylanan bir kararla kamu alanı ticari alana çevrilmişti. Gelecekte bu alanların önemi katlanarak artacaktır. Bugün ve gelecek için kamu, kurum alanlarının yeterli olup olmadığı araştırılmıyor. Kent merkezinde kalmış, halka ait çok değerli kamu arazileri plan değişikliği ile AVM'ye çevriliyor. Kamusal yarar bulunmadığı gerekçesiyle, resmi kurum alanları bu şekilde ticarete çevrilip satılamaz" dedi.

MECLİS KARARLARI İPTAL EDİLDİ

Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin kararından sonra önceki alınan meclis kararlarının iptal edildiğini aktaran Bilgiç, "Plan değişikliğini öngören Gazipaşa ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararları, imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından hukuka uygunluk bulunmadığı kanaati ile Antalya 3. İdare Mahkemesi tarafından oybirliği ile iptal edildi. Yine, ilgili birime ayrılmak istenen orman alanının da imara açılamayacağı, gerekçeleriyle aynı mahkeme tarafından karara bağlandı. Bu mahkeme kararına istinaden eylül ayı Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilgili planlar eski haline geri döndürüldü. Alanın ilçe halkının elinde kalmasını sağladığı için, dava sürecini yürüten Mimarlar Odası Antalya Şubemize ilçe halkım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.