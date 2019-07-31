Mimar Şen çizdi, yorumu Alanyalılara bıraktı

OMİM Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Limitet Şirketi sahibi mimar Okan Şen, Güllerpınarı Mahallesi’ndeki ofisinin bulunduğu alana ilişkin örmek bir kentsel dönüşüm projesi hazırladı. Hazırladığı projeyi sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden paylaşan Şen, “Bence Alanya’yı kurtaracak kentsel dönüşüm projesi modeli böyle olmalı” dedi. Takipçilerinin fikrini almak isteyen Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bende istiyorum bol yeşil alanlı yatay yerleşim. Ama mevcut yapılaşma yoğunluğundan dolayı bina dönüşümü değil kent bütününde dönüşüm böyle olmalı. Kendi ofisimin etrafında bir modelleme çalışması yaptım. Mevcut hali ve dönüştürülmüş halini yorumlarınıza bırakıyorum.” Şen’in bu paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 18:37