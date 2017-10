Mimar Salvur Ankara'da Alanya'yı tanıttı

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI mimar Serkan Salvur, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Ankara Şubesi Başkanı Abbas Demirbaş'ın elinden, derneğe yaptığı katkılar nedeniyle plaket aldı. TÜMSİAD Ankara Şubesi tarafından başkente davet edilen Serkan Salvur, Alanya'nın ekonomik, turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörleri hakkında TÜMSİAD yöneticilerini bilgilendirdi. Salvur, TÜMSİAD'ın yönetimindeki üyelere Alanya hakkında mini bir brifing verdi. Genç TÜMSİAD Ankara Şubesi Başkanı Akif Arslan'ın da katıldığı brifingde konuşan Salvur, Alanya'nın Türkiye'deki pek çok büyükşehirden her anlamda daha gelişmiş olduğunu, turizmin ilk başladığı şehirlerden biri olarak turizm sektörüne de lokomotif görevi üstlendiğini belirtti. Ankara'daki sanayici ve işadamlarını Alanya'da yatırım yapmaya davet eden Salvur, TÜMSİAD'ın bir organizasyonunun Alanya'da yapılması teklifinde bulundu.

TÜMSİAD'I ALANYA'YA DAVET ETTİ

Salvur'un verdiği bilgilerden istifade ettiklerini ve Alanya'yı bundan sonra daha yakın takibe alacaklarını söyleyen TÜMSİAD Ankara Şubesi Başkanı Abbas Demirbaş, "Alanya, hem turizmde, hem tarımda, hem de inşaat ve emlak sektörlerinde her zaman göz önünde olan güzide bir şehrimizdir. Sayın Salvur'un brifinginde verilen bilgileri not alarak tüm üyelerimize aktaracağız. Önümüzdeki ilk büyük organizasyonlarımızdan birini Alanya'da yapmak isteriz" diye konuştu. Alanya'da ve İstanbul'da mimarlık faaliyetlerinin yanı sıra Manavgat'ta topraksız tarım ile domates üretimi yapan, kiraz ve muz üreticiliği de gerçekleştiren, alternatif enerji kaynağı kullanan serada tropikal meyve üretimi yapmaya hazırlanan Salvur'un önümüzdeki süreçte Genç TÜMSİAD'ın Antalya Şubesi'ne yönetim kurulu üyesi olması için davet aldığı öğrenildi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi Genel Kurul Delegesi olan Salvur, aynı zamanda Payallarspor'da yöneticilik de yapmaktadır.