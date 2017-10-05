Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104420
ALTIN
146.538
DOLAR
3.5715
STERLİN
4.6952
EURO
4.1924
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
Anne sütünü artırmanın formülü
Anne sütünü artırmanın formülü
banner468

Mimar Salvur Ankara'da Alanya'yı tanıttı

İstanbul'da ünlü dekorasyon firmaları ile de çalışan Alanyalı mimar Serkan Salvur, TÜMSİAD Ankara Şubesi'nin daveti üzerine gittiği başkentte Alanya hakkında TÜMSİAD yönetimine brifing verdi

Mimar Salvur Ankara'da Alanya'yı tanıttı

İstanbul'da ünlü dekorasyon firmaları ile de çalışan Alanyalı mimar Serkan Salvur, TÜMSİAD Ankara Şubesi'nin daveti üzerine gittiği başkentte Alanya hakkında TÜMSİAD yönetimine brifing verdi

05 Ekim 2017 Perşembe 15:48
Mimar Salvur Ankara'da Alanya'yı tanıttı
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI mimar Serkan Salvur, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Ankara Şubesi Başkanı Abbas Demirbaş'ın elinden, derneğe yaptığı katkılar nedeniyle plaket aldı. TÜMSİAD Ankara Şubesi tarafından başkente davet edilen Serkan Salvur, Alanya'nın ekonomik, turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörleri hakkında TÜMSİAD yöneticilerini bilgilendirdi. Salvur, TÜMSİAD'ın yönetimindeki üyelere Alanya hakkında mini bir brifing verdi. Genç TÜMSİAD Ankara Şubesi Başkanı Akif Arslan'ın da katıldığı brifingde konuşan Salvur, Alanya'nın Türkiye'deki pek çok büyükşehirden her anlamda daha gelişmiş olduğunu, turizmin ilk başladığı şehirlerden biri olarak turizm sektörüne de lokomotif görevi üstlendiğini belirtti. Ankara'daki sanayici ve işadamlarını Alanya'da yatırım yapmaya davet eden Salvur, TÜMSİAD'ın bir organizasyonunun Alanya'da yapılması teklifinde bulundu.
TÜMSİAD'I ALANYA'YA DAVET ETTİ
Salvur'un verdiği bilgilerden istifade ettiklerini ve Alanya'yı bundan sonra daha yakın takibe alacaklarını söyleyen TÜMSİAD Ankara Şubesi Başkanı Abbas Demirbaş, "Alanya, hem turizmde, hem tarımda, hem de inşaat ve emlak sektörlerinde her zaman göz önünde olan güzide bir şehrimizdir. Sayın Salvur'un brifinginde verilen bilgileri not alarak tüm üyelerimize aktaracağız. Önümüzdeki ilk büyük organizasyonlarımızdan birini Alanya'da yapmak isteriz" diye konuştu. Alanya'da ve İstanbul'da mimarlık faaliyetlerinin yanı sıra Manavgat'ta topraksız tarım ile domates üretimi yapan, kiraz ve muz üreticiliği de gerçekleştiren, alternatif enerji kaynağı kullanan serada tropikal meyve üretimi yapmaya hazırlanan Salvur'un önümüzdeki süreçte Genç TÜMSİAD'ın Antalya Şubesi'ne yönetim kurulu üyesi olması için davet aldığı öğrenildi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi Genel Kurul Delegesi olan Salvur, aynı zamanda Payallarspor'da yöneticilik de yapmaktadır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.10.2017 16:11
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlanyalıMİMARSerkan Salvur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Novamall 'Vadi'nin oyuncularını getiriyor
Novamall 'Vadi'nin oyuncularını getiriyor
Türkçe'de kelimeler en çok hangi harfle başlar?
Türkçe'de kelimeler en çok hangi harfle başlar?
Casusluktan tutuklanan konsolosluk görevlisi için ABD'den açıklama!
Casusluktan tutuklanan konsolosluk görevlisi için ABD'den açıklama!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim