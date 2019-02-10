Milyonların beklediği haber! İşte yeni askerlik sisteminin detayları

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son kabine toplantısında sunumunu yaptığı yeni askerlik sisteminin detayları netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MSB'nın hazırladığı taslakta 3 ay olan temel askerlik eğitimi süresini uzun bulduğu ve sürenin kısaltılmasını istediği belirtiliyor.

'BEDELLİ ASKERLİK' SİSTEMİN BİR PARÇASI OLACAK

Mevcut sistemde ihtiyaç duyulduğunda bedelli askerlik uygulaması yapılıyor. Bunun için de her seferinde yasa çıkarmak gerekiyor. Yeni dönemde bedelli askerlik sistemin parçası olacak ve sürekli uygulanacak. Belirlenen ücreti ödeyen herkes yararlanabilecek.

HERKES YARARLANABİLECEK

Yapılan uygulamalarda belli bir yaş sınırı konuluyor ve bunun altında kalanlar yararlanamıyordu. Yeni sistemde bedelli uygulamasında yaş sınırı olmayacak. Askerlik yaşına gelen yani 20 yaşından sonra herkes bundan yararlanabilecek.

İşte taslaktaki bazı maddeler...

- Temel askerlik eğitimi bir ay, kısa dönem altı ay, uzun dönem askerlik süresinin dokuz veya 12 ay olacağı belirtiliyor.

- Askere gidecek olanlar, bir aylık temel askerlik eğitimini aldıktan sonra belli bir ücret karşılığında askerliklerini tamamlamış sayılacaklar.

- Böylece bedelli askerlik uygulaması kalıcı hâle getirilecek.

- Bedelli miktarının asgari ücrete endekslenmesi veya yedek subayların askerlik süresi içinde aldıkları ücrete göre bir rakam belirlenmesi formülü tartışılıyor.

- Bedellide yaş kriteri olmayacak.

- Üniversite mezunu olmasına rağmen yedek subaylığa uygun olmayanlar, isterlerse askerliklerini yedek astsubay olarak yapabilecek.

- Üniversite mezunlarından er olarak askerlik yapacakların süresinin altı ay, yedek subay veya yedek astsubay olan üniversite mezunlarının askerlik süresinin ise dokuz veya 12 ay olması planlanıyor.

- Yeni sisteme göre askerlerin, askerlik süresi boyunca eş ve çocuklarının da genel sağlık sigortası kapsamına alınması öngörülüyor.

- Meslek lisesi mezunları veya belli meslek grupları için askerliklerini çalışarak tamamlama imkânı da getirilecek. Askerde mesleğini icra edeceklere ücret ödemesi de yapılacak.

- Askere almalar,TSK'nın yıllık 500 bin er ve erbaş ihtiyacının altına düşmeyecek şekilde planlanacak.