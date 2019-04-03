Milyonlarca öğrencinin beklediği sınavın başvuruları başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında liselere giriş için yapılacak merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. MEB'in yayımladığı kılavuza göre, 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.

Merkezî Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarına öğrenci almak için gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS), iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR 24 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Kılavuzda açıklanan takvime göre, sınav giriş belgeleri 22 Mayıs'ta açıklanacak.

1 Haziran tarihinde İlk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30 saatlerinde tamamlanacak olan sınavın sonuçları, 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek.

Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

Yurt dışında okuyan öğrenciler için başvuru süreci ise kılavuzdan öğrenilebilecek.

SINAVDA HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

SÖZEL ALAN

Türkçe 20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

Toplam 50

SAYISAL ALAN

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Toplam 40