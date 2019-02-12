Milyonlarca öğrencinin beklediği başvurular başladı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) 2019 için başvurular başladı. Temel Yeterlilik Sınavı (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı(AYT) ve YDT sınavlarından hangilerine katılım sağlayacağını YKS başvurusu ile belirleyecek olan üniversite adayları, bu işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS başvuru formunu dolduran adaylar, kılavuzda yer alan banka bilgilerine göre ücret ödemelerini yaparak, işlemlerini tamamlayabilecek.

İşte, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilen 2019 YKS başvuru işlemleri ve detaylı bilgiler.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE AİS ÜZERİNDEN TAMAMLANABİLECEK

Üniversite adayları, ilk kez sınava giriyorsa ÖSYM sınav merkezlerine müracaat ederek kayıtlarını gerçekleştirecek. ÖSYM'nin sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan AİS ekranından yapabilecek. AİS ekranına E-Devlet şifresiyle de ulaşılabilecek.

ÖSYM'nin AİS sistemindeki fotoğrafları son 50 ay içerisinde güncellenmemiş olanların ise yine ÖSYM sınav koordinatörlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekecek.

Sistemde bilgilerinin hatalı olduğunu düşünen son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun olan adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine giderek güncellemelerini tamamlayabilecek.

ÖDEMELER HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Adaylar her oturum için 50,00 TL olan ödemeleri şu bankalar üzerinden gerçekleştirebilecek.

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi'nden ödemeler yapılabilir.

2018 YILINDAN TYT PUANI OLANLAR İSTERLERSE SINAVA GİRMEYEBİLECEK

Bir önceki yılın Temel Yeterlilik Sınavından 200 puan ve üzeri alan adaylar, dilerlerse sınava girmeyebilecek. Üniversite adayları, sınava girmese dahi, bu puanlarını 2019 YKS yerleştirmelerinde kullanabilecek. Ancak, önceki yılın puanlarını 2019 YKS'de kullanmak isteyen adayların her halükarda 2019-YKS'ye başvurması gerekecek.

Bu adaylar, "2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum" seçeneğini, 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-TYT dahil 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna girmek istemeyen adaylar işaretleyeceklerdir. 2018-TYT puanı olmayan veya 2018-TYT puanı 200 puanın altında olan adayların bu seçeneği işaretlemeleri sistem tarafından engellenecektir.

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna katılmadan 2018-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2019-YKS'ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2019-YKS'ye hiç başvuru yapmayanlar, 2018-TYT puanını 2019 için kesinlikle kullanamayacaktır. Bu adaylar, herhangi bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir ancak, 2019-YKS başvuru ücreti ödeyeceklerdir.

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-TYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (50,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.