Milyonlarca kişi bekliyordu! Tarih belli oldu
Memurlar ve emekliler bekliyordu ve tarih açıklandı. Türkiye'de milyonlarca emeklinin maaşına, promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla ilave destekler veriliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesini istiyorlar. Milyonlarca kişi Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısını bekliyordu. Bakanlık tarihi açıkladı.
KPDK 19 Aralık perşembe günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları ile kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. Kamu Personeli Danışma Kurulu Bakan Selçuk Başkanlığında 19 Aralık’ta toplanacak. Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları ile ilgili kurumların temsilcileri bir araya gelecek. Kamu Personeli Danışma Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amacıyla toplanacak. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, MEMUR- SEN, TÜRKİYE KAMU SEN ve KESK Konfederasyonu genel başkanları ile on bir hizmet kolunda yetkili bulunan sendikaların Genel Başkanların katılımı ile gerçekleşecek.
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