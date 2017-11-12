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Milyarderler, çocuklarına Çince öğretme yarışına girdi

İş dünyasında Çin şirketlerinin yükselişiyle beraber Çincenin popülaritesi giderek artarken, zenginler ve kraliyet ailesi üyeleri de çocuklarına Çince öğretme telaşına girdi

Milyarderler, çocuklarına Çince öğretme yarışına girdi

İş dünyasında Çin şirketlerinin yükselişiyle beraber Çincenin popülaritesi giderek artarken, zenginler ve kraliyet ailesi üyeleri de çocuklarına Çince öğretme telaşına girdi

12 Kasım 2017 Pazar 14:31
Milyarderler, çocuklarına Çince öğretme yarışına girdi
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DÜNYADA Çin şirketlerinin yükselişi sürerken, milyarderler de Çincenin önemini keşfetti. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, 1,2 milyar kişinin konuştuğu ve dünyanın en çok konuşulan dili olan Çince, iş dünyasında da popülaritesini artırıyor. Birçok zengin ailenin çocuklarına Çince ve özellikle Mandarin dili öğretmek için sıraya girdiği belirtiliyor.

AMAZON'UN KURUCUSU DA ÇOCUKLARINA MANDARİN DERSİ ALDIRIYOR

Çince, Mandarin ve Kantonca olmak üzere iki temel lehçeden oluşuyor. 1 milyara yakın Çinli Mandarin dili konuşuyor. Çocuklarına Mandarin dersleri aldıran zenginler arasında, dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da var. Bezos'un eşi MacKenzie Bezos, Vogue dergisiyle röportajında, dört çocuklarına Mandarin dersleri dahil yemek pişirme, Singapur matematik programı gibi çok farklı alanlarda kapsamlı bir eğitim verdiklerini söylemişti.

ZUCKERBERG'İN KIZI YAPAY ZEKAYLA MANDARİN DİLİ ÖĞRENİYOR

Eşi Çinli olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de, uzun süredir Çince öğreniyor ve Mandarin lehçesinde akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Zuckerberg'in kızı Max da yapay zeka yardımıyla Mandarin dersleri alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner de, çocuklarına Mandarin dersi aldıran isimler arasında. Çiftin beş yaşındaki kızları Arabella'nın Çince söylediği şarkı internette popüler olmuştu.

İngiltere Prensi William ile eşi Kate Middleton'ın dört yaşındaki oğulları George, Mandarin derslerinin verildiği Londra'daki Thomas' Battersea okulunda eğitim alacak. Prens William da, birkaç yıl önce yeni yıl kutlamalarında Çince bir kutlama mesajı yayınlamıştı. 

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Donald TrumpMark ZuckerbergJeff BezosÇin Halk CumhuriyetiDünyaEKONOMİ
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