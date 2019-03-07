Milyarder iş adamı penis büyütme ameliyatında öldü

MİLYARDER elmas tüccarı Ehud Arye Laniado, Paris'te geçirdiği penis büyütme operasyonu sırasında ameliyat masasında hayatını kaybetti.
66 yaşındaki milyoner iş insanı Ehud Arye Laniado, Fransa'nın başkenti Paris'teki özel bir hastanede gerçekleştirilen cinsel organ büyütme operasyonu sırasında hayatını kaybetti.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Ehud Arye Laniado, operasyon sırasında kalp krizi geçirdi.
'VİZYON SAHİBİ BİR İŞ İNSANINA ELVEDA"
Laniado'nun şirketi "Omega Diamonds", sahibinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Omega Diamonds'ın yayımladığı mesajda "Vizyon sahibi bir iş insanına elveda" yazıldı.