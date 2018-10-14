Millilerin hedefi altın madalya

AKA Spor Kulübü sporcusu Begüm Karlı ve Aygün Spor Kulübü Sporcusu Zeliha Doğan, ekim ayında düzenlenecek olan WAKO Büyükler Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda altın madalya için mücadele edecek.

Millilerin hedefi altın madalya
banner404

13-21 Ekim tarihleri arasında Slovakya’da yapılacak olan WAKO Büyükler Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda milli takım formasında Antalya’yı AKA Spor Kulübü sporcusu Begüm Karlı ve Aygün Spor Kulübü Sporcusu Zeliha Doğan temsil edecek. Milli takım kafilesi ile birlikte Niğde’de devam eden hazırlık döneminin ardından kafile ile birlikte Slovakya’ya giden Karlı ve Doğan, şampiyona için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.

"Amacımız Slovakya’da İstiklal Marşımızı okutmak"

Hedeflerinin altın madalya olduğunu dile getiren Karlı ve Doğan, "Amacımız Slovakya’da altın madalyayı kazanarak kürsüye çıkmak ve İstiklal Marşımızı okutmak. Zorlu mücadeleler olacak ama biz şampiyonadan başarı ile döneceğimize eminiz" ifadelerini kullandı

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hüseyin Tatlıses Dim TV'ye konuk olacak
Hüseyin Tatlıses Dim TV'ye konuk olacak
  1. MAGAZİN

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479