Milli sporcuya "Yücel" sürprizi

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çözüm Masası’na başvurarak kıyafet yardımı isteyen, Türkiye şampiyonalarında Alanya’yı temsil eden Ümit Milli Judo Takımı sporcusu Bartu Variş’e judo kıyafeti hediye etti. Milli sporcu Variş, Çözüm Masası'na başvuruda bulunarak Başkan Yücel'den uluslararası şampiyonada mindere çıkabilmek için judo kıyafeti talebinde bulundu. Çözüm Masası yetkilileri, genç sporcunun talebini Başkan Yücel’e iletti. Başkan Yücel, makam odasında Ümit Milli Judo Takımı sporcusu Bartu Variş'e bir araya gelerek isteğini yerine getirdi. Variş, "Başkan Yücel sayesinde yarışlara katılabileceğim. Çözüm Masası’na istekte bulundum ve Yücel bana anında çözüm oldu. Tüm desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.