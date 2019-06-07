Milli Savunma Üniversitesi’ne büyük rağbet

ÖSYM’nin 7 Nisan’da gerçekleştirdiği Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (MSÜ) değerlendirme raporuna göre, imam hatipliler, “askeri okul” sınavına en çok rağbet gösteren 3 mezun grubu arasında yer aldı. Kara, Deniz ve Harp Okullarına giriş için gerekli olan sayısal puan türünde, katılan aday sayısı görece az olsa da ortalama puanda en başarılı okul türü resmi ve özel fen liseleri oldu. Sınava giren aday sayısına oranla en başarısız okul türü ise imam hatip liseleri olarak belirlendi.ÖSYM’nin, 15 Temmuz’dan sonra kurulan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Okulları’na girişte 2’nci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek üzere 7 Nisan’da yaptığı merkezi sınavın değerlendirme raporu belli oldu. 2019 MSÜ sınavına başvuran 381 bin 230 adaydan 372 bin 451’i sınava girerken, 372 bin 313 adayın sınavı geçerli kabul edildi. Sınava giren adayların yüzde 67’sinin erkek; yüzde 33’ünin kadınlardan oluşması dikkati çekti. Geçen yıla göre sınava giren kadın adayların sayısı 7 puan birden arttı.

İmam hatipli ilgisi

2019 MSÜ’ye okul bazında en fazla katılım, yabancı dille eğitim yapan resmi ve özel Anadolu liseleri, temel liseler ve Anadolu imam hatip liseleri oldu. Testlerden elde edilen doğru cevap sayısı ortalamaları incelendiğinde adayların en yüksek başarı gösterdikleri testin 24,03 doğru yanıt ile Türkçe, en düşük başarı gösterdikleri testin ise 4,57 doğru yanıt ile fen bilimleri testi olduğu belirlendi. Sosyal bilimler testinin ortalaması 6,51; temel matematik testinin ortalaması ise 9,70 olarak gerçekleşti.

3 bin 930 gayrimüslim

“Sayısal” puan türünde 37 bin 23; “Genel” puan türünde 35 bin 33; “Eşit ağırlık” türünde 34 bin 75; “Sözel” puan türünde de 26 bin 607 aday 180 barajını geçemedi.

Katılan aday sayısı görece az olsa da, puan ortalamasında en başarılı okul türü yine resmi ve özel fen liseleri oldu. Sınava giren aday sayısına oranla en başarısız olan okul türü imam hatip liseleri olarak belirlendi. Değerlendirme raporuna göre sınava giren 372 bin 451 adaydan 3 bin 930’u da gayrimüslimlerden oluştu.