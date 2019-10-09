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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı’na başladı" ifadesi kullanıldı

GÜNCEL 09.10.2019, 17:24
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabında yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır"

#Milli Savunma Bakanlığı #sosyal medya
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