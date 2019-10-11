Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 1 asker şehit...

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

AZEZ'DE 2 ŞEHİT

Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Azez bölgesindeki üsse PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden ikişi şehit düştü. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

