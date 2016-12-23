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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Milli Savunma Bakanı Işık'tan son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yaptığı son dakika açıklamasında, 'Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz' dedi

Milli Savunma Bakanı Işık'tan son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yaptığı son dakika açıklamasında, 'Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz' dedi

23 Aralık 2016 Cuma 20:01
Milli Savunma Bakanı Işık'tan son dakika açıklaması
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IŞIK açıklamasının devamında ise şunları kaydetti, "Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var. Bu ülkede, bu kritik süreçte bölgemizde bütün dengelerin değiştiği, bütün kartların yeniden karıldığı bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz."
 
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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
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