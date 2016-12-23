Milli Savunma Bakanı Işık'tan son dakika açıklaması

23 Aralık 2016 Cuma 20:01
IŞIK açıklamasının devamında ise şunları kaydetti, "Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var. Bu ülkede, bu kritik süreçte bölgemizde bütün dengelerin değiştiği, bütün kartların yeniden karıldığı bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz."
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