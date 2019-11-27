Milli projeye Londra’dan destek geldi
Alanya dostu, İngiltere'deki Sofra Restoranları sahibi, dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer, Türk Cistus’a sahip çıkarak Londra’da yemeklerinde kullanacağına ve buradan dünyaya tanıtacağına söz verdi
SELÇUK Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi tarafından geçtiğimiz günlerde Konya’da gerçekleştirilen “Türk Cistus/Laden ve Sağlık Turizmi” paneline konuşmacı olarak katılan Alanya dostu, İngiltere'deki Sofra Restoranları sahibi, dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer, milli bir proje olan Türk Cistus’a sahip çıktı. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Özer’in yanısıra Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münevver Sökmen, Doğal Tıp Uzmanı Şaduman Karaca ve Alanya’da faaliyet gösteren Green Body sahibi ayrıca Türk Cistus ve Sabun Araştırıcısı Cumali Bora da katılmışlardı. Şef Hüseyin Özer sempozyuma katılımından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türk Cistus bitkisini Londra’da yemeklerinde kullanacağına ve buradan bütün dünyaya tanıtacağına söz verdi.
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