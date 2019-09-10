banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Milli Piyango sürprizi! 3 milyon TL'lik ikramiye Alanya'ya mı çıktı?

Milli Piyangoda 3 milyon TL'lik büyük ikramiyenin Alanya'ya çıktığı iddiası herkesi heyecanlandırdı. Talihli ortaya çıkmazken tek rakamla kaybedenler teselli ikramiyeleriyle yetinmek zorunda kaldı.

GÜNCEL 10.09.2019, 14:21 10.09.2019, 14:26
Milli Piyango sürprizi! 3 milyon TL'lik ikramiye Alanya'ya mı çıktı?
banner404

MİLLİ Piyango İdaresi MPİ tarafından 9 Eylül günü yapılan çekilişin hemen ardından sonuçlar belli oldu. Bilindiği üzere Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Bu ayın 9’unda yapılan çekilişin konusu ise “Açık Kapı Uygulaması” olarak belirlendi. Çekiliş sonunda büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği anlaşıldı. Talihli biletlerin bulunduğu iller ise Adana, Ankara ve Gaziantep… Ancak Ankara’daki iki biletin satılmadığı çekiliş sonrası ortaya çıktı. Bu sonuçlar ışığında büyük ikramiyenin Adana ve Gaziantep’e isabet ettiği anlaşıldı. Ayrıca Alanya'daki seyyar bayi Ayhan Yıldırım'ın biletleri Adana'dan getirtip sattığı, büyük  ikramiyenin sattığı biletler arasında olduğu tahmin ediliyor.  Büyük ikramiyeyi tek rakamla kaybedenler Yıldırım'a gelerek teselli ikramiyesini almaya başlarken, büyük ikramiye talihlisi ise henüz ortaya çıkmadı.

#Milli piyango #Alanya
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 05:06
Güneş 06:28
Öğle 13:00
İkindi 16:33
Akşam 19:21
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545