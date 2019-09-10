Milli Piyango sürprizi! 3 milyon TL'lik ikramiye Alanya'ya mı çıktı?
Milli Piyangoda 3 milyon TL'lik büyük ikramiyenin Alanya'ya çıktığı iddiası herkesi heyecanlandırdı. Talihli ortaya çıkmazken tek rakamla kaybedenler teselli ikramiyeleriyle yetinmek zorunda kaldı.
MİLLİ Piyango İdaresi MPİ tarafından 9 Eylül günü yapılan çekilişin hemen ardından sonuçlar belli oldu. Bilindiği üzere Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Bu ayın 9’unda yapılan çekilişin konusu ise “Açık Kapı Uygulaması” olarak belirlendi. Çekiliş sonunda büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği anlaşıldı. Talihli biletlerin bulunduğu iller ise Adana, Ankara ve Gaziantep… Ancak Ankara’daki iki biletin satılmadığı çekiliş sonrası ortaya çıktı. Bu sonuçlar ışığında büyük ikramiyenin Adana ve Gaziantep’e isabet ettiği anlaşıldı. Ayrıca Alanya'daki seyyar bayi Ayhan Yıldırım'ın biletleri Adana'dan getirtip sattığı, büyük ikramiyenin sattığı biletler arasında olduğu tahmin ediliyor. Büyük ikramiyeyi tek rakamla kaybedenler Yıldırım'a gelerek teselli ikramiyesini almaya başlarken, büyük ikramiye talihlisi ise henüz ortaya çıkmadı.
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