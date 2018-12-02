Milli Piyango biletleri satışa çıktı, Antalyalılar bayilere koştu

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 2019 yılı büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak belirlendi. Tam biletin 70, yarım biletin 35 ve çeyrek biletin 17,5 liradan satılacağı duyuruldu. Şansını denemek isteyenler için yılbaşı biletleri 29 Kasım itibarıyla bayilerde satılmaya başlandı. Geçen yıl büyük ikramiyenin çıktığı illerden Antalya'da kent sakinleri, bilet almak için bayilere koştu. Bazı bayilerin önünde kuyruk olduğu görüldü.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, biletlere ilgiden memnun olduklarını söyledi. Antalya bayilerinin fark edilmesi için tek tip önlük modeline geçtiklerini aktaran Çobanoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kentteki tüm seyyar bilet bayilerine de stant verdiklerini söyledi. Kredi kartıyla satışlarının da olduğunu anlatan Çobanoğlu, bu sayede işlerinin yüzde 50 oranında arttığını söyledi.

'BANKALAR BİZİ TANIMIYOR'

Şans oyunları işini 12 ay boyunca yaptıklarını, buna rağmen bankalardan kredi almakta zorlandıklarını belirten Çobanoğlu, "Bankalar bizi tanımıyor ve kredi vermek istemiyor. Biz kendimizi bir türlü kanıtlayamıyoruz. Her sene bu sorunu ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Biz bilet bayileri 12 ay boyunca bu işi yapıyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA HARCAYACAĞIM'

Bilet satın alanlar, büyük ikramiyenin kendisine çıkacağı umuduyla şansını deniyor. Bilet alanlardan Mustafa Rahfan, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde yoksullara yardım edeceğini, kendisine harcamayacağını söyledi. Şansını deneyen Ali Kahya ise "Büyük ikramiye bana çıkarsa hiçbir şey yapmayacağım, yan gelip yatacağım. Çocuklarıma harcayacağım" dedi.