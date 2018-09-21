Milli Oyuncuların Tercihi Alaaddin Keykubat Koleji

KONUYLA ilgili konuşan Baysal “Sporcularımız kurum için çok önemli özellikle Milli Takımlar sporcuları çok çok daha önemli. Alanya’ya gönül vermiş herkes bu genç arkadaşlarımızla gurur duysunlar Milli Takımlar düzeyinde ülkemizi ve kentimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar” dedi. Gamze ve Mehmet Can’a gerek sportif yönde gerek ise eğitim konusunda tam destek verdiklerini altına çizen Baysal ek olarak “Geçtiğimiz senelerde %96 olan başarımızı bu sene %98’e çıkartarak şehirde eğitim konusunda bir kez daha damga vurduk. 1987’den bu yana köklü bir eğitim kurumunun bir parçası olmak öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir aile olarak hareket ediyoruz. Gamze kendisini ispatlamış Avrupa’dan altın madalya ile ülkeye dönmüş bir isim, Mehmet Can ise bu sene Milli Takımlar düzeyine çıkmış ve kendisinden çok şey beklenen bir sporcu kardeşimiz. Biz onların başarısı ve ülke bayrağını göndere çektirip milli marşımızı tüm dünyaya okuttukları için ayrıca gururlanıyoruz. Son olarak geçtiğimiz senelerde Alanyaspor futbol alt yapısında görev yapan şimdi de başarısından ötürü U21 kadrosuna yükselen Hakan Erçelik kardeşimide kutluyorum. Geçen sene okulun futsal takımı kaptanlığını yapmış ve turnuvanın finaline kadar yolda takıma çok önemli şeyler katmıştır. Allah hiç birine sakatlık ve bela göstermesin” dedi.