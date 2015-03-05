Milli Eğitim Bakanlığı uyardı

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, “Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki eğitim merkezlerine çırak, kalfa ve ustalık eğitimine katılan vatandaşlarımızın başarılı olmaları halinde kendilerine kalfalık ve ustalık belgeleri verildiği bilinmektedir. Son günlerde çeşitli illerde vatandaşlarımızdan kendilerine belge verme vaadi ile para alındığı ve daha sonra bu kişilerin kayıplara karıştığı, dolayısıyla bazı vatandaşlarımızın dolandırıldığı Bakanlığımıza bildirilmiştir. İşyerlerine giderek onlara belge vaadiyle para talep eden kişi ya da kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Vatandaşlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezimizin (MEBİM) 147 numaralı telefonunu arayarak eğitim ve öğretim başta olmak üzere Bakanlığımızca sunulan tüm hizmetlerle ilgili bilgi alabilirler” denildi.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.