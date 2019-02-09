Milli Eğitim Bakanlığı ilk elektronik "TIMSS" için kolları sıvadı

Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS)sınavı için harekete geçti. Okul idarecileri ile fen ve matematik branş öğretmenlerine nisanda Türkiye'de ilk kez elektronik ortamda yapılacak Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması için hazırlık eğitimi düzenlendi. TIMSS uygulamasının yapılacağı okullardaki idarecilerle fen ve matematik branş öğretmenleri olmak üzere yaklaşık 650 eğitimcinin katıldığı büyük çaplı bir çalıştay düzenleyen MEB, öğrencileri de uygulamanın teknik detayları hakkında bilgilendirecek

Milli Eğitim Bakanlığı ilk elektronik "TIMSS" için kolları sıvadı
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TIMSS uygulaması, Türkiye'de bu  yılın nisan ayında 60 il ve 217 okulun katılımı ile ilk kez elektronik ortamda  düzenlenecek. Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını  Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan TIMSS'te,  4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri  derslerinde kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık, bu yıl ilk kez elektronik ortamda yapılacak TIMSS için aylar  öncesinden yeni bir yol haritası belirledi. Bu kapsamda, TIMSS için hazırlıklar için bir dizi eğitimler planlandı.  Örneklemde yer alan illerde görevli il Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine,  okul yöneticilerine ve branş öğretmenlerine yönelik Antalya'da ilk eğitim  semineri düzenlendi. Eğitimlerde TIMSS hakkında asgari düzeyde farkındalık  sağlama ve araştırmanın Uluslararası Merkez tarafından belirlenen teknik  standartlara uygun yürütülmesi için bilgilendirme amaçlandı. Antalya'da düzenlenen  "TIMSS 2019 Uygulaması Bilgilendirme  Çalıştayı"na Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ile Ölçme, Değerlendirme ve  Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'un yanı sıra TIMSS uygulamasının  yapılacağı okullardaki idarecilerle fen ve matematik branş öğretmenleri olmak  üzere yaklaşık 650 eğitimci katıldı.
 
"Gerekli enerji ve gücün kaynağı öğretmenler"
 
Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Türkiye’nin 21. yüzyıl  becerileriyle donanmış öğrencileri yetiştirmek için gerekli enerji ve gücün  öğretmenlerde olduğunu belirterek, okullar arasındaki başarı farkının azaltılarak  okulların niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemini vurguladı.  Gençoğlu, sadece öğretmenlerin değil, öğrenci, veli ve yöneticilerle oluşturulan  okul ikliminin TIMSS'te etkili olan faktörler arasında olduğunu vurguladı.  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ise  TIMSS uygulamasının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin detayları eğiticilerle  paylaştıklarını aktardı.
 
Türkiye'de TIMSS 2019 uygulamasının gerçekleştirilmesine yönelik  örneklemde yer alan il ve okul yöneticileri ile branş öğretmenlerine yönelik  eğitim çalışmalarının önemli olduğunu dile getiren Şensoy, bu eğitimlerin  paydaşlara asgari düzeyde farkındalık sağlamayı amaçladığını belirtti.Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının  uygulamanın uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülebilmesi için okul  yöneticilerinin yürütecekleri çalışmalar ve elektronik alt yapının hazırlanmasına  ilişkin detaylar konusunda bilgilendirmede bulunduklarını belirten Şensoy,  öğretmen ve öğrencilerin moral motivasyonunun sağlanmasına yönelik çalışma  yapıldığını da ifade etti.
 
Şensoy, bu okullarda görev yapan fen bilimleri ve matematik  öğretmenlerine TIMSS 2019 uygulamasının değerlendirme çerçevesiyle ilgili  detayların paylaşılarak örnek sorular hakkında bilgilendirme yapıldığını da  sözlerine ekledi.  Bakanlık, öğrencileri uygulamanın teknik detayları hakkında  bilgilendirecek.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2019, 12:25
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