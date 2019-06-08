Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Binlerce öğrenciye ücretsiz olacak...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Göç Örgütü'nün iş birliğinde hayata geçirilen projeyle ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz taşıma desteği verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Binlerce öğrenciye ücretsiz olacak...
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İHTİYAÇ sahibi binlerce öğrenciye "ücretsiz taşıma" desteği. Milli Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Göç Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin ağırlıklı olduğu proje ile yaklaşık 8 bin çocuk, hem devlet okullarına hem de geçici eğitim merkezlerine ücretsiz olarak taşınacak. IOM Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava: "Türkiye'de büyük çoğunluğu Suriyeli olan, geçici koruma kapsamındaki bir milyonun üzerinde çocuğun okul çağında olduğu tahmin ediliyor. Yüzde 65 civarında olan okul çağındaki nüfusun toplam okullaşma oranını Okul Taşımacılığı Projesi programlarımızın çalışmalarıyla artırarak daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. 

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