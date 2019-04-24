Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde 16-18 Nisan 2019 tarihlerinde sözleşmeli bilişim personeli mülakat sınavı sonuçlarına ilişkin duyuru yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu
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MEB, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sınavı sonuçlarıyla ilgili duyuru yayımladı.  Sözlü sınav sonucuna göre asıl ve yedek olarak kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu elektronik ortamda 4 (dört) nüsha doldurularak (Format bozulmadan), fotoğraflı ve imzalanmış şekilde Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 03.05.2019 tarihine kadar şahsen veya posta ile göndermesi gerekiyor. Posta yoluyla başvuru yapan adayların, postadaki gecikmeleri dikkate alınmıyor.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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