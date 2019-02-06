Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Artık 2 ayda bir yapılacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, daha önce yılda üç kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının artık 2 ayda bir yapılacağını belirterek, bu sınavların elektronik olarak da düzenlenmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Artık 2 ayda bir yapılacak
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ÖZER, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı mesleki  eğitim merkezlerinde kalfalık ve ustalık sınavlarının yapıldığını, sınavların  "teorik" ve "beceri" olmak üzere iki aşamalı düzenlendiğini anlattı.
Şubat, haziran ve eylül olmak üzere yılda üç dönemde yapılan kalfalık  ve ustalık belgesi sınavlarına bu yılın şubat döneminde 67 bin 295 adayın başvuru  yaptığını belirten Özer, geçen yılın aynı dönemine göre aday sayısında yüzde  51'lik artış olduğunu belirtti. 
Özer, "2018 yılı şubat döneminde kalfalık ve ustalık belgesi  sınavlarına 44 bin 572 aday başvuru yapmıştı. 2018 yılında kalfalık ve ustalık  belgesi alabilmek için ise tüm dönemlerde toplam 156 bin 672 aday başvurmuş,  yapılan sınavlar sonunda 96 bin 679 aday başarılı olmuştu." bilgisini verdi.
 
"Bu ay sonu itibarıyla yeni değişikliği yürürlüğe sokuyoruz"
Mesleki eğitim merkezlerinde 3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan 27  alan ve 142 dalda kalfalık ve ustalık beceri sınavlarının yapıldığını ifade eden  Özer, şöyle konuştu: 
"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı Mesleki Eğitim  Merkezlerimizde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kalfalık ve ustalık  sınavlarına başvuruların giderek arttığını görüyoruz. Sınavlara yönelik taleplere  hızla cevap verebilmek ve dönemsel beklemeleri de önlemek için iki alanda  iyileştirme yapacağız. 
Birincisi şubat, haziran ve temmuz olmak üzere toplu olarak yılda üç  kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarını artık 2 ayda bir yapacağız.  Böylece yılda üç kez yapılabilen kalfalık ve ustalık sınavları yılda altı kez  yapılabilecek. Bu ay sonu itibarıyla yeni değişikliği yürürlüğe sokuyoruz.  Böylece koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini  bekleme süresini kısaltmış olacağız."
Teorik sınavda elektronik sınav hazırlığı başladı 
Mahmut Özer, kalfalık ve ustalık belgesi için gerekli teorik sınavının  elektronik sınav (e-sınav) olarak da yapılabilmesi için çalışmaların  başlatıldığını bildirdi. 
E-sınavın pilot uygulaması için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav  Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma yürüttüğünü dile getiren Özer, "Bu amaçla  81 ilde bulunan e-sınav merkezlerimizi kullanabileceğiz. Teorik sınavın tamamını  e-sınav olarak yapabildiğimiz zaman artık kalfalık ve ustalık sınavlarını her ay  yapabileceğiz." dedi.

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