Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdi! Bütün öğretmenleri ilgilendiriyor…

Danıştay,bütün öğretmenleri ilgilendiren çok önemli çok önemli karar verdi.Öğretmenlerin haftalık ders programları öğretmenler kurulunda tartışılmadan ve değerlendirilmeden yapılamayacak. Müdürün yetkisi kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdi! Bütün öğretmenleri ilgilendiriyor…
banner404

HAFTALIK ders programları, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülerek okul müdürünün onayı ile hayata geçiriyordu. 2016 yılında MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı ve haftalık ders programının öğretmenler kurulunda görüşülmesi hükmü kaldırılarak sadece okul müdürünün onayı ile uygulamaya konulacağı hükmü getirildi.
Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu haftalık ders programının öğretmenler kurulunda görüşülmeden programının öğretmenler kurulunda tartışılarak değerlendirilmeden yapılmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve söz konusu maddenin yürürlüğünü durdurdu. Artık haftalık ders programı öğretim yılı başında ve ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülüp okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulacak.

Haftalık ders programları düzenlenirken okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, süt izni kullananlar ile fiziki şartlarla pedagojik esaslar göz önünde bulundurulacak. Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılacak. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilecek. Uygulamalı meslek dersleri, imkanlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanacak. Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı karara ilişkin duyuruyu uygulanması için 81 ile gönderdi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kimler işsizlik maaşı alabilir?
Kimler işsizlik maaşı alabilir?
  1. EKONOMİ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472