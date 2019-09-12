Milletvekili Zeybek'ten Alanya çıkarması

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, bugün Alanya’ya geldi. Geçtiğimiz ay CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın ziyaretinin ardından bugün de Rafet Zeybek; odalar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla çeşitli temaslar için Alanya'ya geldi. Zeybek’in ilk durağı Alanya Şoförler Odası oldu. Oda Başkanı Recep Çalış, Vekil Zeybek'e esnafın sorunlarını ve isteklerini aktardı. Zeybek, "Ziyaret amacımız sizi dinlemek, sorunlarınızı tespit etmek ve neler yapabiliriz, bunu saptamak. Sıkıntıları en iyi siz biliyor ve yaşıyorsunuz. Bunun çözümü konusunda bize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Birlikte hareket edersek sorunları çözebiliriz” dedi.

CHP’DE PARTİLİLERLE BULUŞTU

Zeybek’in bir sonraki durağı CHP İlçe Teşkilatı oldu. Zeybek’i teşkilatta İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetimi ile Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri karşıladı. Birçok parti üyesinin de katıldığı programda ilk sözü CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ aldı. Karadağ, geçmişte Alanya’ya milletvekillerinin seçimden seçime geldiğini belirterek, “CHP’nin hizmetkârlarından Sayın Rafet Zeybek bugün Alanya’ya geldi. Vekilimiz çok değerli vakitlerini ayırarak Alanya’mızı ziyaret etti. Gördüğünüz gibi bu kısa dönem içerisinde iki vekilimiz Alanya’ya geldi, iki vekilimiz daha Alanya’yı ziyaret edecek” dedi.

‘ALANYA’YA HİZMET İÇİN HAZIRIZ’

Karadağ’ın ardından sözü CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek aldı. Zeybek, partililere teşekkür ederek konuşmasına başladı ve Alanya’ya vatandaşları dinlemeye, sorunları tespit etmeye, eleştiri ve tavsiyeleri dinlemeye geldiğini söyledi. Zeybek, “Alanya için neler yapabiliriz, ne tür katkılar sunabiliriz, bu konuda partililerimizin önerilerini not alacağız. Sadece kâğıda yazmakla kalmayacağız, bunları icraata geçireceğiz. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın, bütün vatandaşlarımıza eşit mesafedeyiz. Gerek Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, gerek yerel yönetimlerin dışında mecliste ve bakanlıklarda halkımız için neler yapabiliriz, bu tür konuların tespitini yapıp çözüm noktasında hem Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le, hem de mecliste yereli aşan sorunları görüşeceğiz. Siyasi iktidarın bakanları ile de gerekirse Alanya’nın sorunları için görüşeceğiz. Çözüm noktasında Alanya halkının da desteğine ihtiyacımız var” dedi.

CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Alanya’daki sorunları en iyi burada yaşayan vatandaşların bildiğini vurgulayan Zeybek, “Sorunları takip edecek, bizi zorlayacaksınız ve biz de bu sorunları çözeceğiz. Hepsini yapamasak bile ne kadarını çözersek ne mutlu bize. Ayrıca CHP İlçe Teşkilatı’nın bir amacı da parti olarak biz neredeyiz ve ne yapacağız gibi konuları konuşmaktır” diye konuştu. “Erken seçim olacak mı?” ve “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusunu da yanıtlayan Zeybek, Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı olmadığını ve şu anki şartlar devam ederse erken seçim olmayacağını, önümüzdeki süreçte seçim görünmediğini belirtti. Yerel seçimlerde ciddi bir başarı yakaladıklarını belirten Zeybek, “Yerel seçimlerdeki başarıyı genel seçimlere taşımak istiyoruz. Yerel seçimlerde başarılı olan belediye başkanlarımızla beraber olmayı ve onlarla omuz omuza çalışmayı istiyoruz. Şu anda tek hedefimiz halkımıza hizmet etmek. Erken seçim olursa hazırız. Hiçbir zaman kaçmadık ve kaçmayız. Ama şartlar şu an erken seçime uygun değil. Muharrem İnce mi aday gösterilir, bir başkası mı, bu da belli değil. Bu partimizin iç sorunudur. Kendisi ‘Adayım’ dedi ve elbette böyle bir isteği vardır ve bunu dile getirebilir” dedi.

CHP DOĞAN BACAK’IN GÖNLÜNÜ ALDI

CHP İlçe Teşkilatı ziyaretinin ardından Demirtaş Mahallesi’nde halk ve esnafla buluşan Zeybek, daha sonra CHP Mahmutlar Temsilciliği’nde partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada vatandaşın milletvekillerini sosyal medyada eleştirmeye hakkı olduğunu söyleyen Zeybek, “Ancak eleştiriler belli bir üslupta, belli bir adapta olmalıdır” mesajı verdi. Geçen ay CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın Alanya programında kendilerini ziyaret etmemesine sitem eden Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak’ı da ziyaret eden Zeybek, burada ulaşım esnafının sorunlarını birinci ağızdan dinledi. Alanya programını Minibüsçüler Odası ziyaretiyle sonlandıran Zeybek, daha sonra Manavgat’a geçerek Alanyalı Şebnem Köseoğlu için başlatılan kan bağışına katılmak amacıyla Kızılay Çadırı’nı ziyaret etti.