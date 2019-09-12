Milletvekili Zeybek Alanya turunda

ZEYBEK'İN ilk durağı Alanya Şoförler Odası oldu. Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, free pick-up, Antalya Alanya arasındaki hız sınırına ve taksicilerin sorunlarını Milletvekiline aktardı. Zeybek de, 'Bu tür problemleri hep birlikte çözeceğiz. Bizlerin görevi bu sorunları çözmek gerekirse meclise taşımak' dedi.

İKİNCİ DURAK CHP İLÇE BİNASI

CHP İlçe binasında basın mensupları ile bir araya gelen Zeybek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Biz buraya Alanya halkının önerilerini ve sorunlarını dinlemeye geldik. Sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceğiz. Hizmet anlamında hiçbir siyasi ayrımcılık yapmaksızın siz bütün vatandaşlarımıza eşit mesafedeyiz. Gerek Büyükşehir olarak neler yapabiliriz gerek yerel yönetimlerin dışında Ankara’da mecliste olsun bakanlıklarda olsun neler yapabileceğiz durumların tespitini yapıp çözüm noktasında hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhİttin Böcek ile görüşeceğiz hem yereli aşan sorunlarımız varsa TBMM'de gündeme getireceğiz. Gerekirse siyasi iktidarın bakanları ile görüşeceğiz. Sizin isteklerinize ihtiyaç duyacağız, Alanya'nın sorunlarını en iyi sizler biliyorsunuz. CHP Alanya teşkilatımızında bulunmamızın bir amacı da parti olarak nerdeyiz ne yapacağız ne yapabiliriz bunları masaya yatırmaktır.'

CHP'nin yerel seçimlerde yakaladığı başarının genel seçimlerde yakalacağına inandığını belirten Zeybek, CHP'nin bu başarısını sürdürebilmesi için el ele verek çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Zeybek, CHP'li isim Muharrem İnce'nin Türkiye'de erken seçim olacak iddalarına karşın yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı olmadığını ülkede yoğun bir şekilde yaşanan ekonomik sorunlara odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi. 2023 yılında yapılacak seçimde adaylık konusuna da değinen CHP'li millletvekili partisinin adayının hangisi isim olacağının partinin iç meselesi olduğunu ve CHP olarak hiç bir zaman erken seçimden kaçmadığını belirtti.