Milletvekili Budak Dim TV'ye konuk oldu! ‘2016’nın enkazı kaldırılmadı’

Ramazan ÖZDEMİR

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, esnafa kullandırılan indirimli kredilerde faiz oranının yüzde 5’ten yüzde 8’e çıkarılması ve geri ödemelerdeki taksit aralığının 3 aya indirilmesi uygulamasından vazgeçilmesini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sonu önergesi veren Çetin Osman Budak, ekonomik süreci, esnafın süreçten nasıl etkilendiğini ve sunmuş olduğu soru önergesini Alanya’nın sesi Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında anlattı.

'İKTİDAR CİDDİ ADIM ATMADI'

Milletvekili Budak, esnafın sorunlarını çok iyi bildiğini belirterek "Ben de esnaflık yaptım ve esnafın durumunu çok yakından biliyorum. Finansmana erişimden tutun, rekabet edemedikleri AVM’ler dışında turizm bölgelerinde shoping tarzı işletmelerle uğraşıyorlar. Gelen turistler yoksul turistler. Zaten gelen varlıklı turistler shopinglere yönlendiriliyor. Bunun adına da hanut diyoruz. Turizmin bu yapısıyla esnaf arkadaşlarımızın çok bir şey beklememesi gerektiğini düşünüyorum. Hem turizm hem de tarımın başkenti olan Antalya’da bu konuyla ilgili iktidar ciddi bir adım atmadı. Attığı adımlar da belli. Antalya’nın turizm yapan bütün ilçelerinde kapasite fazlası var. Çeşitlendirme gerekiyor. Avrupa bizim olgunlaşmış destinasyonumuz. İkinci olarak da Rusya. Yani iki ayaklı bir turizm, ayakların biri kırıldığı diğer taraftaki ayakla da ayakta durmak mümkün olmuyor. Son birkaç yıl içinde daha da kötü oldu. 2016 yılında Rusya ile uçak krizinde düşünmeden ve özellikle de bir devlet yöneticisine yakışmayan ‘Ben düşürdüm’ yarışına girenler başta Alanya olmak üzere turizm bölgelerinin tamamında büyük bir yıkıma sebep oldular. 2016 yılının halen enkazı kaldırılmış değil. Özellikle konaklamacılar ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

‘GELECEK İÇİN ÜMİTLİ ŞEYLER SÖYLEMEK ZOR’

Çetin Osman Budak, gelecek için ümitli konuşmazken, “Mevcut Turizm Bakanı kendi işinin dışında ‘Kim ne yaparsa yapsın’ görüntüsünü sürdürüyor. Turizmin Antalya’da ilk başladığı kent Alanya’dır. Alanya Antalya turizminin de öncüsü oldu. Alanya’da hiçbir zaman bu kadar kötü günler yaşanmamıştı. Sektörün yoğun olduğu aylarda esnaf kepenk kapatıyor. Bunların yanı sıra kredi kanalları da tıkandı. Esnaf bu zamanlarda kredi borcunu öderdi fakat şimdi işini döndürebilmek için kredi almaya gidiyor. Bankalar da çelik duvar örmüş durumda esnafa karşı. Çok ucuz satan zincir marketler var. Esnafın bu işletmelerle rekabet etme şansı yok. O yüzden bu tablo günden güne kötüleşti. Bugün çok daha kötü durumda. Gelecek için ümitli şeyler söylemek isterdim. Fakat şu anki yönetimin böyle bir ümit vermediğini belirtmek istiyorum. Çünkü eğer böyle bir ümidin olabilmesi söz konusu olsaydı yapısal reformlarla ilgili bir adım atılırdı. Meclise soru önergesi verdiğimiz konular arasında esnafımızın sicili ile ilgili sıkıntıları da var. Esnafımızın çoğu kara listeye alınmış durumda. Bu konuyla ilgili sicil affının bir önce çıkarılması gerekiyor. Diğer bir önemli konu ise esnafların desteklenmesi. Ucuz kredi ve esnafın maddi açıdan desteklenmesi konusuna meclise verdiğimiz önergede yer aldı. 5 senede 500 bin esnaf kepenk kapatmış durumda. Bu konuyla ilgili de meclise esnafın yaşamış olduğu buhranla ilgili yapabileceklerimiz neler diye sorduk. Bütün bu soruların cevaplarını ve sorunların çözümüne yönelik yapıcı reform hareketlerini bekliyoruz. Ama ben eminim ki bu sorulara verebilecek cevapları yok. Meclise verilen soru önergelerine 15 gün içinde cevap alınması gerekiyor. Şu ana kadar 10 binin üzerinde muhalefetin verdiği soru önergesi olmasına karşın bu rakamın yüzde 10’u bile cevaplanmış değil. Esnafın aidat ödediği esnaf örgütleri var. Bunlardan bir tanesi de Esnaf Sanatkarlar Odası’dır. Bunun yanında Kredi Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası, Berberler Odası, Lokantacılar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası olmak üzere birçok oda esnafın sorunlarını dile getirmek üzere aidat toplamaktalar. Bu yüzden kendi örgütlerine de esnafımız ve çiftçimiz sahip çıkmalıdır. Esnaf arkadaşlarımıza buradan çağrı yapalım, özellikle kredi kullanamamakla ilgili, kar edememek gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında ilgili odalarının kapılarını çalsınlar.”

