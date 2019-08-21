Milletvekili Budak, Alanya'da! Tarımın sorunlarını masaya yatırıldı

SERALAR, işletme maliyetleri, üretimin çeşitlenmesi gibi bir çok konu Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe tarafından aktarılarak çözüm yolları konuşuldu. Üreticilerin ayakta kalmak için her türlü çabayı gösterdiğini söyleyen Göktepe, kırsal kalkınmaya da dikkat çekerek kırsal kalkınma programına Alanya’nın da alınması için destek istedi. Ziyaret sırasında konuşan Budak ise, “Alanya turizmin başkenti. Bir çok ürün burada yetişiyor ama en önemli sorun markalar. Bu da sizin görevinizdir. Devlet desteklerinin olması için üretim planlaması olması gerekir. Bu olmazsa arz talep döngüsü gerçekleşmez. Ama Türkiye’de domatesin biberin 10 lira olduğu dönemlerde tanzim satış noktaları kırıldı. Buna çözüm bunlar değil, pazar yaratmaktır. Ürünlerimizi ihraç etmeliyiz. Bunlar içinde sınır komşularımızla huzurun hakim olması gerekir. Antalya iki taraftan darbe yedi. Bunlardan bir tanesi turizmin yanında tarımdır. Tarımla ilgili sera aş kuruldu. Ve devlet tarafından destek olacağını söylediler. Ama verilen destekler yeterli olmadı. Bu stratejilerle fiyat farklılıkları çözülmez. Desteklerin BİM, A101 gibi şirketlere verileceği duyumunu aldık. Peki üreticiye ne olcak. Bütün dileklerinizi mecliste ve gerekli yerlerde dile getireceğiz. Hal ile ilgi sorunlar yakında meclise gelecek. Üreticiler olarak zor durum da kalabilirsiniz” dedi.