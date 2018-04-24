Milletvekili adaylarına E-devlet'ten yeni hizmet

ADALET Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, önceki dönemlerde, milletvekili adaylarının adliyelerdeki birimlerden aldıkları adli sicil kayıtlarına elektronik ortamdan ulaşmalarına yönelik çalışma başlattı.
SİCİL KAYDI SORGULAMA BÖLÜMÜ DEĞİŞTİRİLDİ
Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bakanlığın, "e-Devlet"ten sunduğu hizmetler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde değişiklik yapıldı. Belgenin neden verileceğini belirten alana, "milletvekili adaylığı" bölümü eklendi.
Böylece, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olacakların, sabıka kayıtlarına "e-Devlet"ten ulaşabilmelerini sağlayan uygulamaya bugün hizmete sunuldu.
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