Milletvekili aday adayından şok sözler: "Göğüslerimi bantlamak zorunda kaldım çünkü..."

TÜRKİYE

Lezbiyen, Gay Biseksüel Transgender ve İnterseks Birliği Üyesi ve Ahura LGBTİ Oluşumu Aktivisti Gamze Yıldırım, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) İzmir 1. Bölge’den aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Gamze Yıldırım’ın adaylığındaki en önemli etken yıllarca toplum tarafından dışlanması oldu. Cinsiyet kimliğinden dolayı büyük zorluk yaşadığını anlatan Yıldırım, “Okul dönemimde kendimi gizlemek zorunda kaldım. Okula gittiğim zamanlarda çok affedersiniz ama göğüslerimi bantlamak zorunda kaldım, kimse beni anlamasın diye. Dışlanmanın da beni ateşleyici yönü oldu. Bu yüzden daha görünür olmanın, siyasete atılmanın daha gerekli olduğuna karar verdim. Çünkü çok dışlandım, kabul görmedim hiçbir yerde. Bu yüzden görünür olarak siyasete atılıyorum. Eskiden beri siyasete ilgim vardı ama bu dışlayıcı dil, toplumun önyargıları beni daha da ateşledi. Bu yüzden böyle bir yola çıktım” ifadelerini kullandı. Yıldırım, vekil olursa ilk olarak LGBTİ bireylerin istihdam ve barınma sorununa çözüm bulmak için çalışacağını söyledi.

“KADINLAR ZOR DURUMDA TRANS KADINLAR DAHA DA ZOR”

Trans, biseksüel, lezbiyen, interseks ve gayların haklarının göz ardı edildiğini ve hiçbir partinin kendilerine destek vermediğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: “LGBTİ’li bireyler yıllardır dışlanıyor. Bu insanlara iş, barınacak yer verilmiyor. Bunların haklarını, sesini maalesef hiçbir parti duyurmadı. Bu yüzden Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) bu alanda attığı adımlardan dolayı bende aday olmaya karar verdim. Sesimizi başka türlü duyuramıyor ve ayrımcılığa uğruyoruz. Pozitif ayrımcılığı geçtik her yerde ayrımcılığa uğruyoruz."

Türkiye’de kadınların zor durumda olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trans kadınlar daha da zor şartlarda hayatlarına devam ediyor. Toplumsal önyargı çok fazla, bunun giderilmesi adına tabii ki siyaset arenasında buna karşı politikalar üretilmeli. Ancak maalesef yeterli politikalar üretilmiyor. Bende bir trans kadın olarak bu alandaki yasal boşluklar, Anayasa’da cinsiyet kimliğinin tanımlanmamasından dolayı aday oldum. Trans kadınlar için de adımlar atılmalı ve onları mecliste temsil edecek bir adaya ihtiyacımız var. Nice arkadaşlarımız çok kötü şartlarda hayatlarına devam etmek zorunda kalıyor ve bunu dile getiremiyorlar.”

“MECLİS’E TAŞIYACAĞIM İLK KONU İŞ VE BARINMA”

Milletvekili olduğu takdirde meclise götüreceği ilk konunun trans kadınların iş ve barınma sorunu olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: “Trans kadınların ilk sorunu tabii ki de iş ve barınmadır. Çünkü trans kadınlar hayatlarını devam ettirecek bir alanı bulamıyor. Suç işlemiş bir kişiye ya da engellilere nasıl ki iş yerlerinde çalıştırma zorunluluğu getiriyorlarsa, aynı şekilde trans kadınlara da diğer LGBTİ bireylere de çalışma hakkı verilmelidir. Bize iş hakkı, barınma hakkı verilirse çok iyi yerlerde çok iyi işler çıkarabilirler ama bu imkan tanınmıyor. Trans kadınların en büyük sorunu iş ve barınma. Bu alandaki ihtiyaçları giderilmedikten sonra diğer haklarından söz edemeyiz.”

“İKİ ÜNİVERSİTE BİTİRDİM SIRF TRANSIM DİYE İŞSİZİM”