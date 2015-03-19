"Milletimiz Çanakkale’de tek vücut oldu"

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Aday Adayı, İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Alpay Tunay, 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü nedeniyle bir basın bildirisi yayınladı. Tunay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin bugünlere gelmesinde canıyla, kanıyla katkısı olan şehitlerimizi her daim rahmet ve minnetle anmalıyız. Dünyada emsali görülmemiş, büyük bir zafer olan Çanakkale Savaşı, sade bir vatan savunmasından çok öte, ülkeyi işgale gelmiş emperyalist güçlere karşı yapılmış olan bir ölüm kalım, şeref ve onur mücadelesidir.

‘ŞANLI BİR ZAFERE İMZA ATTILAR’

Kahraman askerlerimiz, karşısındaki dünyanın en teknolojik ve güçlü donanmasına karşı tüm yetersizliklerine rağmen, milli benlik, vatan sevgisi, milli mücadele ruhuyla savaşarak, şahadet mertebesine erişmiş ve büyük bir zafer kazanmıştır. Ülkemizin doğusundan, batısına, kuzeyinden güneyine her vatandaşımız o dönem hep birlikte milli ruhla tek vücut olarak bu şanlı zafere imza atmışlardır. Günümüzde de Çanakkale’yi o tarihte geçmeyi başaramayan güçler, maalesef ülkemiz içinde birtakım uzantıları aracılığıyla, birtakım plan ve senaryoları uygulamaya sokarak, geçmişteki emellerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Ülkemiz bugün de o zamanki gibi tehdit ve tehlike altındadır. O tarihte ordu ve donanmalarıyla hain emellerine ulaşmaya kalkışan güçler, günümüzde bu emellerine ulaşmak için milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışmaktadırlar.

‘MİLLİ BİRLİĞİMİZİ KORUMALIYIZ’