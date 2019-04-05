'Millet Meclisi' mazbatasını aldı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Adliyesi’nde düzenlenen törene Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez de katılım sağlayarak meclis üyelerini yalnız bırakmadı. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP eski İlçe Başkanı Şengül Yeşildal, CHP ilçe yönetiminden Gülçin Güner ve Ali Hancı da törende yerini aldı. Yeni dönemin meclis üyeleri Erkan Demirci, Hasan Can Kamburoğlu, Fikret Arık, Nazmi Zavlak, Hasan Basar, Didem Dim Özaltın, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk, Yılmaz Bağışlar, Hacı Mevlüt Zavlak, Serkan Salvur ve Alper Kan’a mazbataları törenle verildi. Mazbata töreninin ardından Yeni Alanya’ya konuşan Abdullah Sönmez, “Seçimler bitti. Bundan sonra Alanya için çalışma vakti. Bütün meclis üyelerimizin arkasındayım. Çalışmalarında başarılar dilerim” dedi. İttifak ortaklarının ilçe başkanları CHP’li Coşkun Karadağ ve İyi Partili Yücel Apaydın da yeni dönemde mecliste yer alacak meclis üyelerine başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 17:39