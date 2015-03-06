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Mide küçültme ameliyatı sonu oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2 çocuk annesi genç kadın, geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Mide küçültme ameliyatı sonu oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2 çocuk annesi genç kadın, geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetti

06 Mart 2015 Cuma 23:29
Mide küçültme ameliyatı sonu oldu
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ALINAN bilgiye göre, 3 ve 6 yaşlarında 2 çocuk annesi Sibel Hoş (23), kilo sorunundan kurtulabilmek için 1 ay önce Balıkesir Devlet Hastanesi’nde midesini küçültme ameliyatı oldu. Ancak ameliyat sonrasında Küçükköy’deki evine dönen kadının enfeksiyon kaptığı öğrenildi. Eşinin cezaevinde olduğu öğrenildiği Sibel Hoş, Balıkesir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Genç kadının zayıflayabilmek uğruna hayatını kaybetmesi Ayvalık’ta büyük bir üzüntüyle karşılandı. İlçenin sevilen simalarından Diyarbakırlı Ramazan Arslan’ın kızı olduğu öğrenilen Sibel Hoş’un cenazesi Küçükköy Camii’nde kılınan öğle ve cuma namazlarının ardından Küçükköy Kabristanlığı’nda toprağa verildi.
KADINLAR GÜNÜ ARİFESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Genç kadının cenazesinde Küçükköy Belediyesi’nin son Belediye Başkanı Mesut Ergin, HDP Balıkesir Milletvekili Aday Adayı Cemil Tosunoğlu, Ayvalık Belediyesi’nin bir önceki dönen Belediye Meclis Üyesi Ayşe Aynur Sokol, Küçükköy Belediyesi’nin eski Belediye Meclis Üyeleri, ailesi, yakınları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde ölen genç kadının cenazesinde yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME
Balıkesir Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, “Hasta bize başvurmuş mide ameliyatı olmuştur. Sonrasında ise bir enfeksiyon oluşmuş ve maalesef hastayı kaybetmiş bulunmaktayız. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği olarak inceleme başlatmış bulunmaktayız” denildi.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 22:32
Anahtar Kelimeler:
Sibel HoşBalıkesir Devlet HastanesiAyvalıkBalıkesirMide Küçültme Ameliyatı Sonu Oldu
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