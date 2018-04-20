Mide bulandıran olay! Kediye tecavüz edip bıraktılar

ZONGULDAK'IN Alaplı ilçesinde, sokak hayvanlarını besleyen kadın, baktığı kedilerden birinin yerde hareketsiz yattığını görünce, durumu veterinere bildirdi. Yaptığı muayenede kediye tecavüz edildiğini tespit eden veteriner "Yaşaması mucize" dedi.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEYEN KADIN KEDİYİ HAREKETSİZ BULDU

Alaplı ilçesi Merkez Mahalle'de yaşayan ve sokak hayvanlarını besleyen Nurten Yazgan, baktığı kedilerden birinin yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu veteriner Hüseyin Demircan'a bildirdi.

KEDİYE TECAVÜZ EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Demircan yaptığı muayenede kedinin tecavüze uğradığını tespit etti. Kedi hemen tedavi altına alındı. Veteriner Hüseyin Demircan kedinin yaşamasının mucize olduğunu belirterek, "Nurten Hanım Alaplı'daki sokak hayvanlarına yetişmeye çalışıyor. Bu arada bizler de elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Kedimizle alakalı böyle bir şeyden şüphelendiğini söyledi. Ama biz ihtimal vermedik, 'Olmaz olamaz' dedik.

"YAŞAMASI MUCİZE"

Sonra kedimiz bize geldi ve vücut ısısının düşük olduğunu gördük. Ateşinin düşmesi için müdahale edelim dedik ama gördüğümüz manzara çok kötüydü. Parçalanmış, içeriyi temizleyelim derken bunun cidden olduğunu anladık. Kedinin yaşaması bile bizim için büyük bir olay. Olay kötü. Gönül isterdi ki hiç olmasın ama maalesef oldu. Hayvana bunu yapan insana neler yapmaz. Kedinin sağlık durumu biraz sıkıntılı" diye konuştu.

"DAHA ÖNCE 3 KEZ OLDU, BİZ KONDURAMADIK

Son 6 ayda üç kez aynı olayla karşılaştığını iddia eden Nurten Yazgan ise "6 ay içerisinde bu tür şekilde 3 kedimizin başına aynı olay geldi. Biz ilk ikisinde ihtimal vermedik. Görünen oydu, ancak ihtimal veremedik. Bir insanın hayvana bunu yapacağını düşünemedik. Üçüncüsünde artık o kadar barizdi ki, arkadaşlar ve komşular da söylediler. Yine de emin olamadık.

"BUNU YAPANIN ARAMIZDA YAŞAMASINI İSTEMİYORUM"

Her zaman bizlere yardımcı olan Hüseyin Bey'i aradık ve 'Hemen getirin' dedi. Getirdik ve olayı doğruladı. Ben olayın şokundan kurtulamadım. Nasıl böyle bir şey olur. Bir insan bir hayvana bunu nasıl yapar, bir canlıya, küçük bir canlıya. Benim baktığım kediler. Ben Alaplı'daki kedilere ve köpeklere hepsine bakıyor ve elimden geldiği kadar ilgileniyorum. Böyle birisinin, bu düşüncede birisinin bu zihniyetteki birisinin aramızda yaşamasını ve barınmasını istemiyorum" dedi.