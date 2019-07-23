MHP'li vekilin Alanya Teleferik isyanı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Teleferik, Ordu için çok güzel bir yatırım ve hizmeti takdire şayan. ORBEL de (Teleferik işletmecisi) teleferiğin farkında. Zam üstüne zam yapıyor. 1 ay evvel 9 TL'den, 10 TL'ye çıkan ücret, şimdi 15 TL'ye çıkmış. Hayırdır! Masrafları teleferikten mi çıkartıyorsunuz? Turist sizin için yolunacak kaz mı?" mesajını paylaştı.

DİM'DEN İLGİNÇ ÇAĞRI

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Enginyurt'un bu mesajına yaptığı yorumda "Sayın Vekilim, sizin teleferik 2 bin 700 metre, 15 lira yeni olmuş. Alanya’da 900 metre teleferik encümen kararıyla 28 lira. Yani size göre orantılarsak bizimki 5 lira olmalı, bize göre orantılarsak sizinki 84 lira olmalı. 15 lirayı sineye çekin. Adem Murat Yücel başkanı üzmeyin!" dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 00:37