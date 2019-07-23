MHP'li vekilin Alanya Teleferik isyanı

2 bin 700 metrelik Ordu Teleferik ücretinin 15 TL'ye çıkmasına kızan Enginyurt'u 'Alanya Teleferik' örneği sakinleştirdi

MHP'li vekilin Alanya Teleferik isyanı
banner404

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Teleferik, Ordu için çok güzel bir yatırım ve hizmeti takdire şayan. ORBEL de (Teleferik işletmecisi) teleferiğin farkında. Zam üstüne zam yapıyor. 1 ay evvel 9 TL'den, 10 TL'ye çıkan ücret, şimdi 15 TL'ye çıkmış. Hayırdır! Masrafları teleferikten mi çıkartıyorsunuz? Turist sizin için yolunacak kaz mı?" mesajını paylaştı. 

DİM'DEN İLGİNÇ ÇAĞRI 

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Enginyurt'un bu mesajına yaptığı yorumda "Sayın Vekilim, sizin teleferik 2 bin 700 metre, 15 lira yeni olmuş. Alanya’da 900 metre teleferik encümen kararıyla 28 lira. Yani size göre orantılarsak bizimki 5 lira olmalı, bize göre orantılarsak sizinki 84 lira olmalı. 15 lirayı sineye çekin. Adem Murat Yücel başkanı üzmeyin!" dedi. 

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 00:37
YORUM EKLE
Gönder

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479