MHP’li Ünlü’nün misafiri oldu

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkan Yardımcısı ve turizmci işadamı Kerim Ünlü, komşu Gündoğmuş Kaymakamı Nursel Karahan'ı Alanya'da ağırladı. 82 yıl önce ilçe olan Gündoğmuş'a geçtiğimiz yıllarda ilk defa bir kadın kaymakam atanırken, Kaymakam Nursel Karahan, Gündoğmuş’taki görevinden önce Aydın'ın Yenipazar Kaymakamlığı görevindeydi. Sevecen, sempatik ve cana yakınlığıyla tanınan Kaymakam Karahan, bu haliyle devletin sıcak yüzünü vatandaşa gösterirken, Kaymakam Karahan hafta sonu Alanya’da turizmci Kerim Ünlü’nün misafiri oldu. Ünlü, Kaymakam Karahan’ı ailesiyle Alanya’da ağırlamaktan son derece mutlu olduğu ifade ederek, "Kaymakam Karahan’ın, kaymakamlığından önce insanlığı ön planda geliyor. Bu durum da vatandaşların büyük takdirini topluyor. Çünkü dert dinliyor, çözüm üretiyor" dedi.

